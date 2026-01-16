Corso di Economia e Gestione delle Imprese: Costruisci il Tuo Futuro Professionale

Nel contesto attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti e innovazioni, il corso di economia e gestione delle imprese e dell’innovazione intende fornire agli studenti una comprensione approfondita del funzionamento delle aziende e del loro impatto sull’economia globale.

Analizzando le dinamiche interne ed esterne delle imprese, il corso mira a formare professionisti in grado di affrontare le sfide competitive contemporanee.

Obiettivi formativi del corso

Il principale obiettivo del corso è dotare gli studenti delle competenze necessarie per analizzare e comprendere il comportamento delle imprese nel contesto economico moderno. Attraverso un approccio descrittivo ed interpretativo, gli studenti esploreranno i modelli aziendali e le loro evoluzioni, con particolare attenzione alla rivoluzione digitale.

Competenze richieste

Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di valutare criticamente le strategie adottate dalle aziende in contesti globalizzati. Inoltre, saranno capaci di applicare le conoscenze acquisite in ambito lavorativo, contribuendo attivamente alle decisioni aziendali.

Contenuti del corso

Il programma del corso si articola in diversi moduli, ognuno dedicato a temi fondamentali per la comprensione delle dinamiche aziendali. Gli argomenti principali includono:

L’impresa e l’ambiente competitivo : analisi approfondita dei mercati e dei settori di riferimento.

: analisi approfondita dei mercati e dei settori di riferimento. Le aree funzionali dell’impresa : studio dei vari dipartimenti e delle loro interazioni.

: studio dei vari dipartimenti e delle loro interazioni. Creazione di valore : esplorazione di come le aziende generano e distribuiscono valore nel contesto economico attuale.

: esplorazione di come le aziende generano e distribuiscono valore nel contesto economico attuale. Strategie di business : esame delle diverse strategie aziendali e dei loro impatti sul mercato.

: esame delle diverse strategie aziendali e dei loro impatti sul mercato. Marketing tradizionale e digitale: analisi dell’evoluzione delle tecniche di marketing nell’era digitale.

Il cambiamento dei modelli produttivi

La tecnologia digitale sta rivoluzionando le pratiche aziendali e i modelli economici. La transizione da un’economia industriale a un’economia cognitiva ha comportato una distribuzione delle funzioni produttive e una crescente interconnessione tra le aziende e i propri stakeholder.

Metodologia didattica

La partecipazione alle lezioni è facoltativa, ma si raccomanda vivamente di partecipare. Le attività didattiche si svolgeranno sia in presenza che online, utilizzando la piattaforma Webex per le lezioni di approfondimento. I materiali didattici saranno disponibili sulla piattaforma Moodle, garantendo un apprendimento flessibile e accessibile a tutti gli studenti.

Valutazione dell’apprendimento

Per misurare i risultati di apprendimento, gli studenti affronteranno un quiz scritto a scelta multipla, composto da 30 domande. Questo quiz sarà somministrato secondo il calendario accademico stabilito. Questo metodo mira a garantire una valutazione equa delle competenze acquisite durante il corso.

Supporto per studenti con disabilità

Per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altre disabilità, l’università offre diverse forme di supporto. È fondamentale consultare le procedure disponibili per garantire un’adeguata assistenza durante il percorso di studio e in sede d’esame.

Risorse consigliate

Durante il corso, saranno suggeriti articoli e libri essenziali per approfondire le tematiche trattate. La lettura di testi specialistici contribuirà a consolidare le conoscenze e a stimolare un interesse attivo per il settore.