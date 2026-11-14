Il settore immobiliare europeo pesa per miliardi di euro sull'economia e sull'occupazione, con investimenti crescenti nell'abitare e nella riqualificazione degli edifici.

Il settore immobiliare europeo sostiene la crescita economica, l’occupazione, la sostenibilità ambientale e l’accesso alla casa nel continente. Secondo il report di INREV ed EPRA, nel 2025 il commercial real estate ha prodotto circa il 3,3% del valore aggiunto dell’economia europea, pari a 633,8 miliardi di euro, e ha dato lavoro diretto a 5,3 milioni di persone. Il valore di mercato del comparto è stimato intorno ai 10.100 miliardi di euro.

Il comparto offre spazi e servizi a imprese e comunità: uffici, immobili logistici e industriali, negozi, strutture ricettive e sanitarie, data center e altre funzioni immobiliari.

Investimenti istituzionali nell’housing

Negli ultimi dieci anni è cresciuto il peso degli investimenti istituzionali nel residenziale, spinti da una domanda di abitazioni di qualità, sostenibili e a canoni accessibili che resta insoddisfatta. Dal 2013 questi investimenti sono quintuplicati, arrivando a 796 miliardi di euro a fine 2025. Rappresentano il 26% del totale degli investimenti immobiliari istituzionali, contro il 14% del 2015.

Si stima che tali investimenti corrispondano a circa 4 milioni di abitazioni in affitto, una quota ancora limitata rispetto ai 71 milioni di alloggi in locazione presenti nell’UE e nel Regno Unito. Il 92,5% delle risorse va a abitazioni mono e plurifamiliari e al senior living, mentre il restante 7,5% finanzia lo student housing. Nel complesso, gli investimenti istituzionali valgono meno del 2% del patrimonio abitativo europeo, stimato in 47.900 miliardi di euro, con ampi margini di crescita.

Riqualificazione degli edifici esistenti

Il patrimonio edilizio esistente è centrale per abbattere le emissioni e migliorare l’efficienza energetica, con effetti positivi anche sui costi abitativi. Secondo INREV ed EPRA, l’ambiente costruito genera il 37% delle emissioni europee legate ai consumi finali, includendo sia quelle dell’uso degli edifici sia quelle incorporate in materiali e processi costruttivi.

Nel 2025 gli investimenti annui in nuove costruzioni commerciali e in riqualificazione hanno raggiunto 342 miliardi di euro, pari all’11% degli investimenti fissi complessivi in UE e Regno Unito. Includendo abitazioni, infrastrutture e altri edifici non residenziali, la cifra sale a 2.200 miliardi di euro, quasi due terzi del totale. Il report stima inoltre che servano quasi 60 miliardi di euro l’anno entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi di efficienza e decarbonizzazione.

Fondi immobiliari, società quotate, fondi pensione e compagnie assicurative contribuiscono a finanziare questa trasformazione. I fondi pensione e le assicurazioni europee hanno un’esposizione immobiliare vicina a 1.000 miliardi di euro, pari al 5% delle attività gestite.