Salta al contenuto
18 Giugno 2026

Cosa fa la Banca d’Italia: funzioni, servizi e pubblicazioni

Il testo presenta in modo chiaro le principali funzioni della Banca d'Italia come banca centrale, il suo contributo all'Eurosistema, i servizi ai cittadini e le risorse statistiche e editoriali messe a disposizione del pubblico

· · 3 min
Cosa fa la Banca d'Italia: funzioni, servizi e pubblicazioni

La Banca d’Italia è l’istituto centrale incaricato di realizzare obiettivi di interesse pubblico nel settore monetario e finanziario. Come membro dell’Eurosistema collabora con la Banca centrale europea e le altre banche centrali dell’area euro per definire e attuare la politica monetaria comune. Questo ruolo si traduce in attività operative, attività di vigilanza e nella produzione di informazioni economiche e statistiche a beneficio sia delle istituzioni sia dei cittadini.

Oltre alle funzioni istituzionali, la Banca d’Italia offre una gamma di servizi al cittadino che comprendono informazioni, modulistica e strumenti per orientarsi nei rapporti con il sistema finanziario. Le pubblicazioni e le statistiche rese disponibili dall’istituto costituiscono un patrimonio documentale che supporta ricerche, analisi e valutazioni di politica economica.

Ruolo nella politica monetaria e stabilità finanziaria

Nel quadro dell’Eurosistema la Banca d’Italia contribuisce all’impostazione e all’attuazione della politica monetaria europea. Le sue attività mirano a preservare la stabilità monetaria cioè il contenimento dell’inflazione in un orizzonte di medio termine, e a sostenere la stabilità finanziaria evitando che tensioni nei mercati compromettano il funzionamento dell’economia reale. Per raggiungere questi obiettivi l’istituto svolge operazioni di mercato, gestisce riserve e partecipa a meccanismi di coordinamento con altre autorità nazionali ed europee.

La vigilanza bancaria è una componente centrale di questo profilo: la Banca verifica la solidità degli intermediari e la loro conformità a regole prudenziali, contribuendo a prevenire crisi sistemiche. Le attività di controllo si svolgono attraverso ispezioni, analisi dei bilanci e scambio di informazioni con le autorità competenti per il monitoraggio del rischio nel sistema finanziario.

Servizi rivolti ai cittadini e trasparenza informativa

La Banca d’Italia mette a disposizione del pubblico diversi servizi al cittadino volti a fornire supporto pratico e informazioni chiare. Tra questi rientrano l’accesso a documenti e modulistica, servizi di assistenza su tematiche bancarie e la possibilità di consultare linee guida sugli strumenti di pagamento, sui conti correnti e sui diritti degli utenti nei rapporti con le banche. Il fine è migliorare la comprensione del sistema finanziario e tutelare i consumatori.

Parallelamente, l’istituto cura la diffusione di materiali formativi e divulgativi per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria. Queste iniziative servono a rendere più consapevoli i cittadini nelle scelte quotidiane finanziarie e a favorire una relazione più trasparente e informata tra pubblico e intermediari.

Pubblicazioni, statistiche e comunicazione multimediale

Le pubblicazioni prodotte dalla Banca d’Italia coprono ambiti economico-finanziari, storici e giuridici. Questi testi riflettono le attività svolte dall’istituto e offrono analisi, studi e ricostruzioni utili sia agli specialisti sia a un pubblico più ampio. Le pubblicazioni sono accompagnate da un ricco patrimonio di statistiche elaborate secondo standard internazionali, che supportano ricerca empirica e confronti internazionali.

Inoltre, la Banca cura canali di comunicazione multimediale che comprendono audio, video e materiali destinati ai media. Attraverso comunicati ufficiali, interviste e kit informativi, l’istituto rende disponibili aggiornamenti sulle decisioni istituzionali, sui rapporti economici e sulle analisi macroeconomiche, contribuendo alla trasparenza delle proprie attività.

Accessibilità delle informazioni

Le banche centrali contemporanee, e in particolare la Banca d’Italia tendono a favorire l’accesso pubblico ai dati e ai documenti istituzionali. Questo approccio aumenta la responsabilità e permette a ricercatori, operatori e cittadini di utilizzare le informazioni per valutazioni indipendenti. Le statistiche disponibili includono serie storiche, indicatori di settore e confronti internazionali, strumenti importanti per chi studia l’andamento economico e finanziario.

Queste attività, integrate con la cooperazione internazionale all’interno dell’Eurosistema modellano parte rilevante del funzionamento del sistema economico nazionale.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

Continua a leggere