Criptovalute e Consumo Energetico: Una Sfida Ambientale da Affrontare

Negli ultimi anni, l’adozione delle criptovalute e l’espansione dell’intelligenza artificiale hanno portato a un notevole incremento della domanda di infrastrutture digitali.

Questo fenomeno ha causato un significativo aumento nel consumo di energia e acqua, mettendo a rischio le risorse locali e sollevando preoccupazioni relative alla giustizia ambientale.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), il consumo globale dei data center ha superato i 400 TWh, con un incremento annuale del 12%. Si prevede che questo valore raddoppierà entro il 2030, alimentato principalmente dall’intelligenza artificiale, che da sola assorbe quasi la metà dell’energia utilizzata. Questo scenario è preoccupante, considerando che il consumo annuale di energia per il mining di criptovalute si attesta attualmente su 176 TWh, superando il fabbisogno di paesi come la Polonia o l’Argentina.

Le conseguenze del consumo energetico

I data center, definiti spesso come i “giganti silenziosi” della tecnologia, richiedono enormi quantità di energia per funzionare. Questo è dovuto principalmente al calore prodotto dai processori durante l’esecuzione di calcoli complessi. Per evitare malfunzionamenti e garantire un’efficienza ottimale, è fondamentale mantenere temperature controllate, il che comporta un elevato consumo di acqua per i sistemi di raffreddamento. Ad esempio, un data center di Meta nella contea di Newton consuma fino a 200.000 litri d’acqua al giorno, un dato allarmante in aree già afflitte da siccità.

Impatto sulle risorse idriche locali

Il consumo massiccio d’acqua da parte dei data center ha effetti devastanti in regioni dove questa risorsa è già limitata, come in Oregon, Irlanda e New York. Qui, le comunità locali si trovano a fronteggiare aumenti dei prezzi dell’acqua, limitazioni nella fornitura e danni all’ambiente naturale. La competizione per le risorse idriche è ulteriormente amplificata dalle emergenze climatiche, creando una situazione insostenibile per le comunità residenti.

La questione della sostenibilità energetica

Oltre alla pressione sulle risorse idriche, il consumo energetico dei data center ha portato a crisi di rete in diverse aree, come nelle zone rurali degli Stati Uniti e in Kazakistan. Queste strutture richiedono energia continua e massiccia, spesso a scapito dei residenti locali, causando blackout e rincari significativi. Tali eventi hanno suscitato forti proteste e un dibattito politico acceso, evidenziando lo squilibrio tra i profitti delle grandi aziende tecnologiche e i costi sociali sostenuti dalle comunità locali.

Strategie di localizzazione e giustizia ambientale

La scelta delle posizioni per i data center non è guidata dalle esigenze degli utenti finali, ma da fattori economici. Le aziende tendono a installare le loro strutture in aree con energia a basso costo, come quelle alimentate da fonti rinnovabili, per ridurre i costi operativi. Tuttavia, ciò può comportare l’assenza di normative ambientali rigorose, lasciando le comunità vulnerabili a una pressione insostenibile sulle loro risorse.

Ad esempio, stati come Washington e Oregon, noti per le loro fonti idroelettriche, attirano le aziende di cripto-mining e intelligenza artificiale, ma questa energia economica può essere sottratta ad usi alternativi più benefici per la comunità. Inoltre, le normative fiscali favorevoli possono portare a esenzioni che non sempre si traducono in vantaggi tangibili per le popolazioni locali.

Verso un futuro sostenibile

Esistono soluzioni emergenti per affrontare queste sfide, come il raffreddamento a liquido per immersione, che riduce significativamente il consumo d’acqua. Inoltre, alcuni data center stanno esplorando l’idea di riutilizzare il calore residuo per il teleriscaldamento urbano, trasformando così uno spreco in una risorsa utile alle comunità. Tuttavia, molte di queste innovazioni rimangono marginali finché il calcolo economico immediato favorisce approcci più tradizionali.

È essenziale che la regolamentazione diventi più rigorosa e che le aziende siano costrette a rispettare limiti vincolanti per la protezione delle risorse idriche e per garantire la stabilità delle reti elettriche. Solo così le comunità locali potranno avere voce in capitolo sui progetti che impattano profondamente sul loro ambiente e sul loro benessere.

Il futuro dei data center deve essere negoziato in modo equo, bilanciando il progresso tecnologico con la giustizia ambientale. Solo in questo modo sarà possibile costruire una revoluzione digitale sostenibile, che tenga conto non solo dei profitti delle aziende, ma anche del benessere delle comunità e della salvaguardia delle risorse per le generazioni future.