Negli ultimi anni il passaggio dalle valigie di contanti ai portafogli digitali ha creato un nuovo terreno di confronto tra forze dell’ordine e organizzazioni criminali.

Le criptovalute non sono automaticamente sinonimo di anonimato assoluto, ma offrono alle mafie vantaggi strategici soprattutto perché eliminano la necessità di intermediari fisici e bancari. Con uno smartphone è possibile trasferire somme rilevanti con una rapidità e una portata geografica prima impensabili, rendendo fondamentale per gli operatori di polizia comprendere i meccanismi tecnici sottostanti come la blockchain e i flussi di conversione in denaro contante (cash-out).

Perché le mafie preferiscono le valute digitali

Le organizzazioni criminali sfruttano le criptovalute perché consentono di ridurre i punti di contatto con il sistema bancario tradizionale e con le persone da corrompere. L’assenza di intermediari rende più semplice trasferire fondi senza controlli fisici: trasferimenti che attraversano confini giuridici in pochi secondi. Inoltre, la combinazione di strumenti tecnologici e figure professionali specifiche — dal programmatore all’hacker — trasforma i clan in veri e propri conglomerati finanziari capaci di gestire capitali in modi nuovi. Questo processo è parte della rivoluzione che alcuni definiscono mafie 4.0, in cui le attività tradizionali convivono con operazioni digitali complesse.

Tecniche digitali di riciclaggio

I metodi impiegati per oscurare l’origine dei fondi sono molteplici e altamente tecnologici. Le cosiddette tecniche di rimescolamento mescolano monete provenienti da fonti diverse per interrompere la correlazione diretta tra mittente e destinatario, mentre le privacy coin come Monero sono state progettate per nascondere transazioni e identità. Un’altra pratica consiste nello sfruttare piattaforme di scambio che non applicano procedure di identificazione (KYC), oppure nel convertire ripetutamente da una valuta a un’altra per complicare la ricostruzione del flusso finanziario.

Stratificazione e salto della catena

La stratificazione prevede la frammentazione di grosse somme in migliaia di micro-transazioni che vengono poi ricombinate, creando catene lunghe e difficili da seguire senza strumenti digitali avanzati. Il cosiddetto salto della catena consiste nel convertire bitcoin in ethereum e poi in una privacy coin: questa successione spezza i collegamenti e sfrutta exchange decentralizzati per ridurre la visibilità. Per contrastare queste tecniche sono necessari software di blockchain analytics in grado di ricostruire il percorso dei token attraverso milioni di registrazioni.

Nft, videogiochi e cash-out creativo

Un altro canale emergente è quello degli NFT e delle valute interne ai videogiochi: con questi strumenti è possibile attribuire valore a un file digitale, comprarlo e rivenderlo tra portafogli controllati dai medesimi soggetti per giustificare ricchezze improvvise. Il procedimento è semplice sulla carta: creare un’opera digitale, assegnarle un prezzo elevato e acquistarsela tramite un wallet collegato a capitali illeciti. Il risultato è un’apparente transazione lecita sulla blockchain con tanto di ricevuta digitale che serve a mascherare l’origine del denaro.

Risposte investigative e limiti normativi

Le forze dell’ordine si sono attrezzate con unità specializzate e strumenti forensi per l’analisi delle catene di transazioni, ma il problema non è soltanto tecnico: la vera difficoltà riguarda la cooperazione transfrontaliera e l’adeguamento normativo. In molte indagini la pista che porta a uno sblocco dell’operazione parte da segnalazioni di banche o intermediari tradizionali che evidenziano movimenti sospetti. Quando si dimostra che fondi apparentemente puliti derivano da attività illecite, scatta il reato di autoriciclaggio e si procede al sequestro delle chiavi private dei wallet, spesso usando un wallet giudiziario per congelare i token. In scenari transnazionali interviene anche l’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) per bloccare spostamenti verso paradisi fiscali.

Chi è Vincenzo Musacchio e quale contributo offre

Il prof. Vincenzo Musacchio è un esperto di strategie di contrasto alla criminalità organizzata che unisce attività accademica e formazione operativa. Ha insegnato diritto penale in diverse sedi universitarie italiane e presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e oggi tiene corsi anche negli Stati Uniti rivolti a forze di polizia come la Polizia Metropolitana di New York. Nel 2019 a Casal di Principe gli è stata conferita la Menzione Speciale al Premio Nazionale “don Giuseppe Diana”; Il 27 dicembre 2026 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Musacchio sottolinea come la sfida principale per magistratura e polizia rimanga l’aggiornamento tecnologico e la cooperazione internazionale per contrastare le mafie 4.0.