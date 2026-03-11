Estensione dei termini per lavori di messa in sicurezza: cosa cambia per gli enti locali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2026 è entrata in vigore la legge 27 febbraio 2026, n.26, che converte, con modificazioni, il decreto‑legge 31 dicembre 2026, n.200.

La disposizione chiave, all’articolo 2, comma 2‑bis, modifica una scadenza prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n.145: nel terzo periodo del comma 139‑ter dell’articolo 1 le parole “31 marzo 2026” sono sostituite da “30 settembre 2026“. Questo cambiamento interessa in particolare le risorse destinate a interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il cuore dell’intervento legislativo è la proroga del termine per il completamento dei lavori finanziati: gli enti beneficiari del contributo ex articolo 1, comma 139 della legge n.145/2018 possono quindi portare a termine gli interventi entro il 30 settembre 2026, pur dovendo rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative. In pratica, la sospensione o l’estensione della scadenza non annulla le regole procedurali, amministrative e rendicontative già previste.

Cosa prevede la modifica normativa

La sostituzione della data nel testo normativo è strettamente circoscritta: si tratta di un adeguamento puntuale del termine ultimo per l’ultimazione delle opere finanziate. È quindi opportuno distinguere tra la mera proroga del termine e eventuali modifiche delle condizioni di erogazione del finanziamento. In termini pratici, il provvedimento non introduce nuove forme di finanziamento né ridefinisce i criteri di ammissibilità: conferma invece che, per quelle risorse stanziate in relazione alla legge n.145/2018, il completamento dei lavori può avvenire entro il 30 settembre 2026.

Riferimenti normativi e portata

La misura è contenuta nella legge di conversione della quale è necessario conoscerne i riferimenti precisi: legge 27 febbraio 2026, n.26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2026, che converte il decreto‑legge 31 dicembre 2026, n.200. Il riferimento puntuale all’articolo 1, comma 139‑ter della legge 30 dicembre 2018, n.145 chiarisce che la modifica riguarda interventi di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza di edifici e territorio: per gli uffici che seguono tali pratiche è quindi fondamentale annotare questa modifica nei cronoprogrammi e nelle comunicazioni ufficiali.

Implicazioni pratiche per gli enti locali

Per le amministrazioni comunali e gli altri enti beneficiari la proroga offre margine operativo aggiuntivo per completare cantieri e adempimenti tecnici. Tuttavia, il vantaggio temporale si accompagna a responsabilità: le procedure di gara, le certificazioni di fine lavori, la rendicontazione e la verifica della conformità rimangono obblighi inderogabili. In particolare, l’ente deve verificare la compatibilità dei tempi con altri vincoli normativi e con eventuali condizioni imposte dal finanziamento, aggiornando i cronoprogrammi e le comunicazioni ufficiali alle autorità competenti.

Obblighi amministrativi e controlli

La proroga non sospende le attività di controllo: gli enti dovranno continuare a rispettare le normative in materia di antincendio, sicurezza nei cantieri, collaudi e tutte le disposizioni previste dai regolamenti applicabili. Inoltre, la corretta rendicontazione e la conservazione della documentazione sono elementi essenziali per evitare revoche o contestazioni in sede di verifica. Si ricorda che il mancato rispetto degli altri adempimenti può comportare la perdita del contributo anche se il termine è stato prorogato.

Esempi territoriali e incroci con altri termini

La proroga nazionale convive con altre scadenze settoriali: ad esempio, il Ministero dell’Interno ha indicato per gli interventi legati al PNRR il termine del 30 giugno 2026, che resta valido per quei progetti strettamente collegati al Piano nazionale. Sul piano locale, amministrazioni come il Comune di Certaldo hanno gestito interventi e cantieri con calendarizzazioni che possono sovrapporsi a queste scadenze; azioni come la chiusura temporanea di infrastrutture, la riapertura di servizi digitali o la riorganizzazione della viabilità sono esempi concreti di come le opere pubbliche incidano sulla vita quotidiana.

Un caso pratico: effetti sulla programmazione comunale

Nel caso di cantieri che richiedono modifiche alla viabilità o lavori strutturali prolungati, la proroga al 30 settembre 2026 consente di evitare risoluzioni affrettate che potrebbero compromettere qualità e sicurezza. Tuttavia, il confronto con le scadenze PNRR e gli obblighi di rendicontazione impone un’attenta pianificazione: gli enti devono aggiornare i piani finanziari, coordinare le imprese esecutrici e tenere rapporti costanti con gli uffici regionali e ministeriali per allineare tempistiche e adempimenti.

Raccomandazioni operative

Alla luce della modifica normativa, le amministrazioni dovrebbero innanzitutto verificare l’elenco dei progetti interessati dalla proroga e aggiornare i programmi dei lavori. È consigliabile nominare referenti interni per il monitoraggio delle scadenze e predisporre report periodici per i controlli interni. Infine, mantenere un canale aperto con gli enti finanziatori e con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può facilitare l’interpretazione delle disposizioni attuative e ridurre il rischio di rilievi in sede di rendicontazione.

Azioni prioritarie

Le azioni da intraprendere in tempi brevi includono: aggiornare i cronoprogrammi ufficiali con la nuova scadenza del 30 settembre 2026, verificare la compatibilità dei progetti con i termini PNRR, rafforzare la documentazione tecnica e amministrativa e pianificare ispezioni e collaudi. Queste misure servono a trasformare la proroga in un’opportunità per completare le opere in modo conforme e sostenibile.