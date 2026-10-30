Il terzo trimestre 2026 registra un PIL in rialzo, consumi piatti e un lieve calo del reddito personale rispetto alle stime di mercato.

Il rapporto preliminare del terzo trimestre del 2026, diffuso nei primi mesi dell’anno, ha messo in evidenza un quadro economico articolato. Da un lato, il prodotto interno lordo (PIL) registra una leggera crescita, mentre dal lato della domanda interna si osserva una curiosa staticità dei consumi e una diminuzione del reddito personale al netto dei trasferimenti.

Le cifre provengono da una serie di database ufficiali, tra cui il Bureau of Labor Statistics (BLS) e la Federal Reserve, integrate da stime di mercato fornite da S&P Global Market Insights. L’intera analisi è stata normalizzata rispetto al valore di riferimento 2025M01=0, consentendo un confronto netto tra le variabili macroeconomiche.

Crescita del PIL nel terzo trimestre 2026

Il valore del PIL, misurato in dollari correnti al 2017 (Ch.2017$), è aumentato rispetto al trimestre precedente. Questo incremento è stato determinato da una combinazione di fattori, tra cui una ripresa moderata della produzione industriale e un leggero avvicinamento dei volumi di vendita nel settore manifatturiero e del commercio.

Confronto con le previsioni di consenso

Nonostante l’aumento del PIL, le proiezioni di consenso dei principali analisti di mercato indicavano una crescita più robusta. In effetti, sia i consumi nominali che il reddito personale al netto dei trasferimenti sono risultati inferiori alle attese di circa 0,1% su base mensile. Tale scostamento, seppur contenuto, suggerisce che la spinta al prodotto interno è più attribuibile a componenti di investimento e a una leggera ripresa dell’attività produttiva piuttosto che a una domanda dei consumatori più vigorosa.

Stabilità dei consumi e declino del reddito personale

I dati sul consumo mostrano una stagnazione: i consumi reali sono rimasti praticamente invariati rispetto al mese precedente. Questo risultato è particolarmente significativo perché, in condizioni di crescita del PIL, ci si attende generalmente un aumento della spesa delle famiglie. Parallelamente, il reddito personale esclusi i trasferimenti ha registrato una lieve contrazione, indicando che i guadagni netti delle famiglie stanno diminuendo, anche se il valore assoluto rimane comunque elevato.

Il fenomeno può essere interpretato come un segnale di cautela da parte delle famiglie, che potrebbero aver percepito incertezza nei mercati del lavoro o nei prezzi, decidendo di mantenere i loro livelli di spesa più contenuti. Tuttavia, la differenza tra il consumo e il reddito suggerisce che le famiglie potrebbero aver ricorretto a forme di risparmio o a riduzioni di spesa discrezionale, compensando il calo del reddito con una gestione più prudente delle finanze domestiche.

Andamento dell’occupazione e della produzione industriale

Il mercato del lavoro ha contribuito a dipingere un quadro più positivo. L’occupazione non agricola, così come l’occupazione civile aggiustata con controlli di popolazione smoothed, ha continuato a crescere, segnando un ulteriore aumento rispetto al trimestre precedente. Le stime provengono sia dal rapporto NFP (Non-Farm Payroll) del BLS che dai dati ADP per il settore privato, che mostrano un incremento consolidato.

Parallelamente, la produzione industriale ha evidenziato una tendenza al rialzo, contribuendo al sostegno del PIL. Anche gli indici dei servizi di trasporto merci e le vendite al dettaglio, deflate con l’indice CPI, hanno mostrato segnali di ripresa, confermando che il lato dell’offerta dell’economia sta rispondendo a una domanda più contenuta ma stabile.

Le statistiche evidenziano una crescita del PIL trainata principalmente da fattori di offerta – occupazione più solida, produzione industriale in rialzo e volume di vendite in manifattura – mentre la domanda dei consumatori rimane piatta e il reddito personale registra un lieve calo rispetto alle aspettative di mercato.