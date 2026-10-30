Scopri le novità fiscali, le agevolazioni per le famiglie e le misure per la mobilità contenute nella manovra 2027

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla manovra economica per il 2027, un pacchetto da circa 26 miliardi di euro pensato per conciliare il rigore di bilancio con le richieste dei cittadini. Tra le priorità: alleggerire il carico fiscale dei ceti medio-alcuni, sostenere le famiglie con figli, potenziare la sanità e contenere la spesa energetica. La premier ha illustrato le linee guida in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando che le misure sono il frutto di un dialogo con tutti gli alleati di governo.

Irpef al 33% fino a 55 mila euro e flat tax estesa

L’Irpef verrà applicata con l’aliquota del 33% per i redditi fino a 55 000 euro, rispetto alla soglia precedente di 50 000 euro. Chi guadagna 55 mila euro vedrà la propria imposta annuale scendere da 16 550 a 15 350 euro, pari a un risparmio netto di circa 1 200 euro all’anno, ovvero circa 100 euro al mese. Questa riduzione si aggiunge alle detrazioni già in vigore per lavoro dipendente e pensione.

Flat tax per i lavoratori autonomi

Il regime di flat tax per le partite IVA viene ampliato: il tetto di fatturato per accedere al regime forfettario sale da 85 000 a 100 000 euro. I professionisti e le piccole imprese che rientrano in questa fascia continueranno a beneficare di un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le attività nuove o in fase di avvio. La modifica è stata coordinata con la normativa europea sull’IVA e dovrà essere precisata nel testo definitivo del disegno di legge.

Bollo auto, veicoli a bassa potenza e targhe personalizzate

Una delle novità più visibili è l’esenzione permanente dal bollo auto per i veicoli con potenza inferiore a 80 kilowatt, che corrisponde a circa il 70 % del parco circolante nazionale. La misura, introdotta inizialmente per il 2027 con durata limitata a un anno, viene ora resa strutturale. La premier ha respinto le critiche definendola “una scelta elettorale di lungo termine” e ha precisato che i requisiti per l’esenzione saranno dettagliati nella normativa attuativa.

Targhe personalizzate a pagamento

Il pacchetto prevede anche la possibilità di scegliere targhe personalizzate per i veicoli, a fronte di un corrispettivo. Il governo ha sottolineato che la creatività degli automobilisti italiani potrà esprimersi attraverso combinazioni di lettere e numeri, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Misure di sostegno a famiglie, giovani e imprese

Per favorire la natalità, nasce un fondo nuovi nati gestito dall’INPS: lo Stato verserà 100 euro all’anno per ogni bambino dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno. La proposta, avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti, è stata accolta con entusiasmo da tutti gli alleati. Parallelamente, la cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato scende al 5 % e, per gli affitti a giovani under 35, arriva all’1 %, riducendo drasticamente la pressione fiscale sul mercato immobiliare.

Il congedo parentale viene esteso di un mese, offrendo ai genitori più tempo per la cura dei figli. I dettagli sull’indennità e sulla ripartizione tra madre e padre saranno stabiliti nella normativa di attuazione.

Per finanziare le misure, il governo ha previsto più di 5 miliardi di coperture provenienti dal settore finanziario, grazie a una Tobin tax rafforzata, una franchigia di 90 000 euro per le piccole imprese e un contributo del 90 % da banche e assicurazioni. Ulteriori 700 milioni arriveranno dal settore energetico e altri 700 milioni dal comparto dei giochi, garantendo così la sostenibilità dell’intero pacchetto.

Infine, il provvedimento sul decreto bollette è stato rinviato per consentire ulteriori perfezionamenti tecnici, mentre sono stati inseriti nella manovra un nuovo codice per l’artigianato e la revisione delle norme sui dehors, a testimonianza di una programmazione più ampia rispetto al solo contenuto fiscale.