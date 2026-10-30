Scopri come i bond emergenti possono trasformare la tua strategia di diversificazione

Negli ultimi mesi la relazione tra i prezzi dell’energia e le obbligazioni dei mercati sviluppati è aumentata in modo inaspettato, mettendo alla prova la tradizionale logica della diversificazione. Quando si pensa a un portafoglio ben distribuito, si immagina un insieme di titoli che reagiscono a segnali diversi; oggi, però, molte di queste reazioni convergono verso la stessa forza macroeconomica.

Questo fenomeno è diventato evidente a settembre, quando la correlazione su tre mesi tra il prezzo del petrolio WTI e il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni ha toccato 65 %, il valore più alto dal 1990. Lo stesso trend si è riscontrato nei titoli di Stato europei, dove l’aumento dei costi energetici ha alimentato timori inflazionistici e ha spostato le aspettative sulla politica monetaria.

Correlazioni energetiche che erodono la diversificazione tradizionale

Le statistiche recenti mostrano come le obbligazioni investment grade statunitensi si muovano quasi in sincronia con l’intero mercato obbligazionario globale (coefficiente 0,85). Al contrario, le high-yield statunitensi presentano una correlazione più alta con il mercato azionario (0,72). Quando l’energia diventa il motore principale dei prezzi, queste correlazioni tendono a rafforzarsi, riducendo l’efficacia della diversificazione originaria.

Il debito dei mercati emergenti: una fonte di rendimento indipendente

Il debito dei mercati emergenti (EMD) non è immune agli shock globali, ma offre esposizioni a cicli monetari, valute e fattori trainanti locali differenti. Analizzando i dati dal 2020 al 2026, emerge una correlazione più bassa con le azioni statunitensi per il segmento corporate (0,40) e una media di 0,53 per il debito sovrano, ruotando così sul “punto medio” tra obbligazioni globali e mercati azionari.

Segmenti del debito emergente e le loro caratteristiche

Il credito societario emergente mostra la più debole correlazione con le azioni USA (0,40), evidenziando una divergenza reale. Il debito sovrano emergente si colloca a 0,72 con le obbligazioni globali e 0,53 con le azioni, mentre il debito in valuta locale registra valori intermedî (0,68 e 0,47). I mercati di frontiera, invece, si distinguono nettamente, con una correlazione di 0,50 rispetto alle obbligazioni globali e 0,54 rispetto alle azioni.

Cambiamenti strutturali nei mercati emergenti

Negli ultimi cicli, molte banche centrali emergenti hanno anticipato gli shock inflazionistici del 2022, adottando politiche più restrittive rispetto a quelle dei paesi sviluppati. Questo approccio ha preservato indici di indebitamento, riserve valutarie e tassi reali. Inoltre, la quota di investitori nazionali è salita a quasi l’87 % del debito locale, riducendo la dipendenza dal capitale estero e rendendo il mercato più stabile.

Impatto sulla costruzione del portafoglio globale

Un’analisi della frontiera efficiente su cinque anni dimostra che l’inserimento dei vari segmenti EMD in un portafoglio tradizionale (obbligazioni e azioni globali) aumenta il rendimento atteso senza un parallelo incremento di rischio. I guadagni più evidenti provengono dal debito dei mercati di frontiera in valuta mista, dai titoli sovrani in valuta forte e dal credito societario emergente. Anche in una composizione puramente obbligazionaria, l’aggiunta di corporate EMD e di frontiera migliora il profilo di rendimento mantenendo volatilità contenuta.

Il debito dei mercati emergenti rappresenta oggi una leva concreta per ottenere una vera diversificazione dei portafogli, poiché fornisce fonti di rendimento indipendenti rispetto agli asset tradizionali. Investire in questa classe richiede una valutazione attenta dei singoli segmenti, ma offre la possibilità di accedere a opportunità che i mercati sviluppati non riescono più a garantire.