Investire in un fondo significa affidare il tuo capitale a esperti, mantenendo il controllo sulla scelta.

Nel panorama degli investimenti, i fondi comuni di investimento rappresentano uno degli strumenti più diffusi per far fruttare il risparmio. Funzionano raccogliendo le risorse di numerosi risparmiatori e impiegandole in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Questa logica collettiva permette a chi dispone di capitali limitati di ottenere un’esposizione simile a quella di un investitore istituzionale, riducendo al contempo la necessità di una conoscenza approfondita dei mercati.

Struttura e funzionamento dei fondi comuni

Il capitale raccolto dai sottoscrittori viene trasformato in quote, ognuna delle quali rappresenta una frazione del patrimonio del fondo. La gestione di queste quote è affidata a una società di gestione del risparmio (SGR), che può avere sede in Italia o all’estero (Lussemburgo, Irlanda, ecc.). Il patrimonio del fondo è rigorosamente separato da quello della SGR, analogamente a quanto avviene per gli ETF, garantendo così che gli investitori non siano esposti ai rischi operativi della società manager.

Le SGR adottano una politica di investimento dichiarata, che delinea gli obiettivi, i limiti di esposizione e i criteri di selezione degli strumenti. Le decisioni di acquisto o vendita vengono quindi prese da professionisti esperti, che monitorano costantemente i mercati per adeguare la composizione del portafoglio alla strategia definita.

Le principali tipologie di fondi

Fondi azionari

I fondi azionari investono prevalentemente in titoli di capitale, come azioni di società quotate. Sono più sensibili alle fluttuazioni del mercato, ma offrono anche il potenziale di rendimenti più elevati nel lungo periodo. Ideali per investitori disposti a tollerare una certa volatilità.

Fondi obbligazionari

I fondi obbligazionari si focalizzano su titoli di debito emessi da Stati o da aziende. In genere presentano una minore volatilità rispetto ai fondi azionari e possono generare flussi di cassa più stabili, risultando adatti a chi cerca una protezione parziale del capitale.

Fondi bilanciati

I fondi bilanciati combinano nel medesimo portafoglio azioni e obbligazioni, con l’obiettivo di bilanciare crescita e stabilità. Questa ibridazione permette di avere un profilo di rischio medio, adatto a investitori che vogliono diversificare senza dover gestire più prodotti separati.

Fondi monetari

I fondi monetari sono orientati al breve termine, investendo in strumenti a basso rischio come certificati di deposito o titoli di Stato a breve scadenza. Sono particolarmente indicati per chi desidera preservare la liquidità e ottenere rendimenti modesti ma stabili.

Criteri per scegliere il fondo più adatto

Prima di sottoscrivere una quota, è fondamentale consultare il KID (Key Information Document), un documento sintetico che riassume le caratteristiche principali del prodotto. Il KID fornisce indicazioni sul livello di rischio (classificato da 1 a 7), sugli obiettivi di investimento, sulla composizione del portafoglio e sui costi associati.

Tra i costi da esaminare troviamo le commissioni di gestione, quelle di sottoscrizione, di rimborso e, in alcuni casi, le commissioni di performance. Queste spese incidono direttamente sul rendimento netto e, se troppo elevate, possono erodere i guadagni nel tempo. Inoltre, è consigliabile valutare la performance storica del fondo, pur tenendo presente che risultati passati non garantiscono risultati futuri.

Infine, considerare la liquidità del fondo è essenziale: i fondi aperti consentono operazioni di acquisto e rimborso con cadenza regolare, mentre i fondi chiusi prevedono il rimborso delle quote solo al termine della vita del fondo, rendendoli più adatti a piani di investimento a lungo termine.