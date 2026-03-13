Divergenze nei report di lavoro: cosa dicono QCEW, ADP e household survey

Negli ultimi report sull’occupazione si è aperto un dibattito significativo: il conteggio classico del Nonfarm Payroll (CES) mostra una lieve crescita rispetto a gennaio 2026, mentre misure alternative come la QCEW, i dati ADP e la CPS aggiustata suggeriscono una dinamica opposta.

Questa discrepanza nasce da differenze metodologiche, revisioni annuali e da un uso non uniforme delle serie non riviste o sperimentali, che rendono difficile interpretare correttamente la tendenza dell’occupazione.

Il mese di febbraio ha fornito ulteriori elementi di incertezza: il report di nonfarm payroll ha mostrato una variazione negativa di -92.000 posizioni, mentre la survey delle famiglie registra movimenti più ampi e revisioni sostanziali. La BLS ha reso disponibile la serie sperimentale LNS16000000 (employment adjusted to CES concepts), ma l’assenza di revisioni retroattive nelle stime della household survey ha generato salti mensili artificiosi e difficoltà di comparazione temporale.

Origine delle discrepanze: metodologia e benchmark

La prima fonte di differenza deriva dalla natura delle indagini: il Payroll (CES) è basato sui datori di lavoro, la QCEW registra l’occupazione coperta dalle imposte statali e la survey delle famiglie misura chi dichiara di aver lavorato. Le revisioni annuali della BLS possono spostare milioni di unità, ma spesso concentrano gli aggiustamenti in un unico mese. Ad esempio, per il 2026 la BLS ha ammesso un undercount di circa 2 milioni che è stato imputato a gennaio 2026, mentre per il 2026 è stato riconosciuto un eccesso di circa 1,4 milioni riversato su gennaio 2026: operazioni che deformano le serie mensili e le comparazioni anno-su-anno.

La serie sperimentale e i limiti della household survey

La serie sperimentale LNS16000000 tenta di riallineare la CPS ai concetti del CES, offrendo una misura più coerente per confronti temporali. Tuttavia, fino alla pubblicazione completa dei dettagli mese per mese, anche questa opzione resta parziale. Inoltre, la household survey non viene retrodatata quando la BLS aggiorna le stime della popolazione civile, con il risultato che confronti tra mesi o anni possono risultare ingannevoli: è il caso delle presunte variazioni gigantesche registrate in gennaio (spostamenti di milioni) che non rappresentano movimenti effettivi del mercato del lavoro.

Settori in sofferenza e segnali dalla manifattura

I confronti tra serie mostrano una tendenza coerente per il settore manifatturiero: sia la QCEW sia i dati ADP evidenziano cali più marcati rispetto al CES. In termini pratici, la perdita di posti in industria si è manifestata con più forza nelle serie basate sulle buste paga effettive rispetto a quelle basate su campioni di stabilimenti. L’andamento si è ulteriormente accentuato dopo eventi citati informalmente come “Liberation Day“, che hanno accelerato la riduzione dell’occupazione manifatturiera.

Dettaglio settoriale e revisioni recenti

Il report mensile ha evidenziato movimenti settoriali eterogenei: la manifattura e i servizi ricreativi e dell’ospitalità hanno registrato perdite significative, mentre il settore finanziario ha mostrato qualche segnale positivo. Le revisioni di dicembre e gennaio hanno ridotto il cumulato dell’anno precedente di diverse decine di migliaia di posti, confermando come le correzioni retroattive possano modificare in modo sostanziale la narrativa macroeconomica.

Implicazioni per mercati e monitoraggio futuro

Per investitori e policy maker le divergenze implicano rischi di interpretazione: un NFP debole alimenta aspettative di tagli dei tassi nel medio termine, ma può anche aumentare il rischio di stagflazione se la domanda resta debole mentre l’offerta si contrae. Analisi di scenario pubblicate dalle grandi banche prevedono reazioni diverse del mercato azionario a seconda dell’entità delle nuove buste paga, ma la lezione pratica è che occorre guardare più serie contemporaneamente: CES, QCEW, ADP, la serie sperimentale e i report BED/Business Employment Dynamics.

Cosa osservare nei prossimi mesi

Nei prossimi rilascisì saranno cruciali la pubblicazione completa della serie sperimentale, gli aggiornamenti mensili della QCEW e i report dinamici come il Business Employment Dynamics, che già evidenziano discrepanze significative tra flussi di impiego e numeri headline. È ragionevole attendersi ulteriori revisioni negative: la coerenza tra fonti rimane il miglior strumento per valutare la traiettoria effettiva dell’occupazione e per non farsi fuorviare da salti dovuti a cambi di metodologia o a ritardi nelle revisioni.

Conclusione: alla luce delle differenze metodologiche e delle recenti correzioni, è prudente privilegiare una lettura multilivello dei dati sul lavoro, dando peso alle serie basate sulle retribuzioni effettive e seguendo con attenzione le revisioni BLS e le serie sperimentali prima di trarre conclusioni definitive sulla salute del mercato del lavoro.