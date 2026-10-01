Bond al 5% sul breve termine attirano. Ecco come leggere duration, rischio tasso e reinvestimento per scegliere con lucidità tra BTP e Treasury

I rendimenti a breve tornati intorno al 5% hanno riacceso l’interesse per i titoli di Stato con scadenze contenute. La tentazione è di fermarsi alla cedola, ma la scelta tra BTP e Treasury richiede una lettura più profonda: duration rischio di tasso e rischio di reinvestimento incidono sul risultato finale, insieme a valuta e tassazione. Capire questi ingranaggi evita sorprese in conto capitale e delusioni sul rendimento effettivo.

L’obiettivo è costruire una posizione coerente con orizzonte e obiettivi. Nelle scadenze brevi, piccoli movimenti di tassi possono pesare meno sul prezzo ma influenzano molto il reinvestimento delle cedole. Un approccio disciplinato, con metriche chiare e una procedura di selezione passo-passo, consente di confrontare correttamente BTP e Treasury e di stimare il rendimento realizzabile al netto delle imposte.

Che cosa misurano duration e DV01 nei bond a breve

La duration misura la sensibilità del prezzo del bond a variazioni dei tassi: è un’elasticità approssimata. Su titoli a 6-24 mesi, la duration è tipicamente bassa (circa 0,5-1,8), quindi un rialzo di 100 punti base impatta meno sul prezzo rispetto a scadenze lunghe. La metrica operativa è il DV01 (Dollar Value of a Basis Point): quanti euro il prezzo varia per uno spostamento di 1 punto base. Con DV01 contenuti, il rischio di mark-to-market è più gestibile, ma non nullo se si prevede di vendere prima della scadenza.

Per un BTP a 12 mesi con duration 0,95, un aumento dei rendimenti di 0,50% implica una perdita ex ante di circa lo 0,475% sul prezzo. Su un Treasury analogo, l’ordine di grandezza è simile, ma intervengono differenze di convessità e calendario cedole. Per investitori che tengono a scadenza, la duration resta utile per confrontare la volatilità potenziale e per definire una soglia di tolleranza al rischio di prezzo.

Rischio di tasso vs rischio di reinvestimento con esempi numerici

Il rischio di tasso è la variazione del prezzo al variare dei rendimenti. Il rischio di reinvestimento è l’incertezza sul tasso a cui saranno reinvestite cedole e rimborsi prima del traguardo finanziario. Nei bond a breve, quest’ultimo domina. Esempio: su un titolo a 18 mesi con cedole semestrali del 5%, se dopo 6 mesi i tassi scendono al 3%, le cedole future reinvestite renderanno meno, comprimendo il rendimento realizzato anche se il prezzo sale. Viceversa, tassi in salita erodono il prezzo ma migliorano il reinvestimento.

Due strategie illustrano il trade-off. Con ladder a 6-12-18 mesi si diluisce il rischio: si accetta una duration media bassa e si media il reinvestimento. Con bullet su singola scadenza si massimizza la prevedibilità del flusso finale, ma si concentra il rischio sui tassi al momento dell’uscita. La scelta dipende dall’orizzonte e dalla necessità di liquidità intermedia.

BTP a breve vs Treasury: rendimento, valuta e tassazione

I BTP a breve offrono in genere un premio per il rischio Paese e sono denominati in euro: niente rischio cambio per un risparmiatore in area euro. I Treasury a breve sono riferimento globale del rischio sovrano in USD; per un investitore in euro, il cambio può amplificare o ridurre i rendimenti. La copertura valutaria (hedging) riduce l’incertezza, ma ha un costo che dipende dal differenziale di tassi e dallo basis di mercato.

Sul piano fiscale in Italia, i titoli di Stato italiani e quelli di Paesi in white list (inclusi i Treasury) sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5% su cedole e capital gain. I Treasury detenuti direttamente non subiscono in genere ritenute negli Stati Uniti; strumenti veicolati (come ETF) possono ricadere nel regime al 26% e scontare ritenute a monte. Per confronto, eventuali corporate a breve restano anch’essi al 26%, con impatto netto diverso a parità di rendimento lordo.

Procedura passo-passo per selezionare i titoli

Definisci obiettivo e orizzonte. Identifica l’uso delle somme (spesa certa, cuscinetto di liquidità, parcheggio tattico) e la data. Se l’orizzonte è entro 12-24 mesi, privilegia duration coerenti (0,5-1,8) e scadenze che coincidano con il bisogno. Stima la tolleranza al rischio. Usa duration e DV01 per quantificare una perdita massima accettabile su shock di 50-100 bps. Se uno shock atteso genera perdita superiore alla tua soglia, accorcia la scadenza o diversifica su più step (ladder). Confronta rendimenti netti. Calcola il rendimento a scadenza netto di imposte: 12,5% per BTP e Treasury diretti. Considera costi di negoziazione e spread. Per Treasury in USD, stima l’effetto cambio atteso o il costo della copertura. Valuta il rischio di reinvestimento. Se servono flussi periodici, preferisci cedole più frequenti e una ladder. Se l’obiettivo è un importo preciso a una data, privilegia un bullet con cedola bassa e rendimento concentrato al rimborso. Considera la liquidità. Verifica volumi e profondità di book. I Treasury hanno in genere liquidità elevata; i BTP a breve sono comunque scambiati con buoni spread. Evita linee troppo sottili se prevedi uscite anticipate. Integra la componente valutaria. Se scegli Treasury decidi tra esposizione USD o coperta. La copertura rende più stabile il risultato in euro ma può ridurre il rendimento netto in presenza di differenziali di tasso favorevoli alla valuta estera. Esegui e monitora. Inserisci ordini limit per controllare il prezzo, poi monitora duration residua DV01 e prossime finestre di reinvestimento. Aggiorna la strategia se il profilo di bisogno cambia.

Errori comuni e metriche da monitorare

Tre errori ricorrenti: fissarsi sulla cedola ignorando il prezzo, trascurare la duration residua quando si compra sopra o sotto la pari, sottostimare il cambio sui Treasury. Le metriche chiave: rendimento a scadenza netto, DV01, roll-down sulla curva (potenziale guadagno da riduzione della scadenza), costo della copertura valutaria, spread denaro-lettera. Una check-list disciplinata riduce il rischio di decisioni impulsive e consente di sfruttare i bond a breve come strumento efficiente di gestione della liquidità e del rischio.