Borse europee in ripresa, il tech guida Milano e il petrolio si indebolisce

Le contrattazioni di apertura settimana hanno visto un consolidato riavvicinamento alle quote positive per le principali piazze europee. Il FTSE MIB ha guadagnato quasi l’1%, sostenuto da un movimento rialzista del comparto tecnologico e da una leggera flessione dei rendimenti dei titoli di stato. Parallelamente, il prezzo del Brent ha rotto la soglia dei 102 dollari al barile, alimentando aspettative di una possibile attenuazione delle tensioni energetiche legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Tech guida il rally di Milano

Il motore principale di questo slancio è rappresentato dal settore tecnologico. STMicroelectronics si conferma tra i titoli più performanti, mentre al suo fianco emerge Technoprobe che ha compiuto il suo ingresso nelle blue chip sostituendo Diasorin. Il debutto di Technoprobe è stato caratterizzato da un rialzo superiore al 4%, toccando i 30,56 euro per azione, grazie a risultati di primo semestre con ricavi pari a 464,1 milioni di euro (+42%) e un margine EBITDA del 44,4%.

Il debutto di Technoprobe sul FTSE MIB

Il nuovo componente del paniere ha spinto la quota del comparto tech al di sopra del 4% dell’indice, confermando il ruolo cruciale della microelettronica e dell’intelligenza artificiale nella dinamica di mercato attuale. Il management ha inoltre rivisto al rialzo la guidance annuale, prevedendo ricavi compresi tra 1,05 e 1,10 miliardi di euro, una prospettiva che ha rafforzato la fiducia degli investitori.

Banche italiane: performance e possibili operazioni

Il segmento bancario ha anch’esso contribuito al trend positivo. Banco BPM è emerso come una delle migliori performance, registrando un guadagno intorno al 2,4% grazie al recente annuncio della sua strategia di espansione e al supporto di un contesto di politica monetaria favorevole. Inoltre, la pubblicazione del piano strategico 2029 di Société Générale ha iniettato ottimismo su tutta la zona euro, evidenziando un obiettivo di ROTE compreso tra il 13% e il 14% entro il 2029.

Voci su un possibile accordo tra Unicredit e Credit Agricole

Le indiscrezioni di stampa riportano che Unicredit e Credit Agricole avrebbero avviato colloqui per valutare una collaborazione con Banco BPM. L’ipotesi di un eventuale intervento congiunto ha riacceso il dibattito sulle dinamiche di consolidamento bancario in Italia, soprattutto alla luce dei precedenti ostacoli legati al “golden power” e alle soglie di partecipazione.

Petrolio, tassi e tensioni geopolitiche

Il calo del Brent – ora poco sotto i 102 dollari – è stato alimentato dall’aspettativa di una ripresa dei colloqui diplomatici tra Washington e Teheran, nonostante le recenti minacce reciproche. Parallelamente, i rendimenti dei Treasury bill statunitensi a 12 mesi hanno mostrato una lieve flessione, mentre le principali banche d’affari americane prevedono che gli Stati Uniti potranno emettere fino a 1.000 miliardi di dollari di nuovo debito a breve termine nel prossimo anno. Sul fronte internazionale, l’incontro previsto tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Washington ha aggiunto un ulteriore elemento di incertezza, ma anche di speranza per una stabilizzazione dei mercati.