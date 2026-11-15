Modifiche alla manovra sotto controllo: la Camera fissa regole precise per i deputati che vogliono presentare emendamenti al Ddl di Bilancio 2027.

Il dibattito sulle modifiche alla manovra 2027 cresce di settimana in settimana, e i deputati dovranno muoversi entro confini precisi. La Camera ha pubblicato un vademecum di 34 pagine che riassume le regole per la presentazione degli emendamenti al Ddl di Bilancio, toccando fisco, pensioni, scuola e sanità.

Il documento arriva a ridosso della scadenza per la presentazione, fissata alle ore 18 di martedì 17 novembre. Dopo l’ammissibilità e gli eventuali ricorsi, la tappa decisiva è il 26 novembre, quando entro le ore 14 i gruppi parlamentari dovranno indicare i «segnalati», cioè le modifiche che intendono portare fino in fondo, compatibilmente con le valutazioni del Mef. Il calendario, con il Natale in mezzo, potrebbe allungare l’esame alla Camera, come avvenne lo scorso anno quando il Senato si prolungò e Montecitorio dovette ratificare la legge di Bilancio 2026 a ridosso di San Silvestro.

I limiti che fanno scattare l’inammissibilità

Le proposte non possono riguardare materie estranee all’oggetto della legge di Bilancio, né contrastare con i criteri di compensatività imposti dalla disciplina contabile. I saldi di finanza pubblica devono restare coerenti con le risoluzioni approvate dalle Camere sul Dpfp 2026. Sono escluse le norme di delega legislativa e quelle di carattere ordinamentale, così come gli interventi localistici o microsettoriali. Ogni modifica deve essere coperta e non può incidere sul ricorso massimo al mercato finanziario né sul saldo netto da finanziare, sia in termini di competenza sia di cassa.

Le due sezioni del disegno di legge

Il Ddl è diviso in due parti. La prima sezione contiene le disposizioni su entrate e spese con misure quantitative utili a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. La seconda sezione riporta le previsioni di entrata e di spesa, espresse in competenza e cassa, costruite sulla legislazione vigente e corrette dalle variazioni della prima parte, che mantiene una evidenza contabile autonoma. Per questo il vademecum fornisce modelli di emendamento distinti, a seconda che incidano sulla prima sezione, sulla seconda o su entrambe.