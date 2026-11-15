Aniello Pennacchio guida DPAM verso una gestione attiva basata su analisi profonde, sostenibilità e innovazione di prodotto.

Il mercato europeo sta vivendo una fase di forte concentrazione su titoli legati all’intelligenza artificiale e una proliferazione di ETF a basso costo. In questo contesto, DPAM ha nominato Aniello Pennacchio come head of Sales Italy, puntando a dimostrare che la gestione attiva può ancora offrire valore distintivo rispetto al semplice “passivo”.

Il nuovo ruolo di Aniello Pennacchio in DPAM

Pennacchio, arrivato in DPAM nel 2015, ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità prima di assumere la direzione commerciale per l’Italia. Con un portafoglio di oltre un miliardo di euro gestito a livello nazionale, il suo obiettivo è far emergere la capacità del gruppo di individuare opportunità dove le grandi narrazioni di mercato non riescono a spiegare i prezzi. “Dobbiamo separare la qualità di un investimento dall’hype e valutare se il prezzo richiesto sia giustificato dai fondamentali”, afferma il nuovo responsabile.

Strategia di gestione attiva basata sulla ricerca fondamentale

Secondo Pennacchio, la chiave per competere con gli ETF è dimostrare valore aggiunto attraverso una ricerca rigorosa. La gestione attiva, infatti, non deve puntare a battere i costi del passivo, ma a offrire una visione più profonda delle aziende, dei settori e dei trend emergenti. In un mercato caratterizzato da volatilità e dispersione, la ricerca fondamentale diventa lo strumento per scoprire titoli sottovalutati e ridurre l’esposizione a valutazioni gonfiate.

AI e valutazioni di mercato

L’intelligenza artificiale è al centro di molte strategie di investimento, ma Pennacchio avverte contro l’effetto “hype”. “Anche se il trend è forte, non tutte le società legate all’AI rappresentano un investimento di qualità”, spiega. Il team di DPAM analizza la capacità delle imprese di trasformare l’innovazione in crescita sostenibile degli utili, confrontando i vantaggi competitivi con il prezzo di mercato. Questo approccio permette di individuare opportunità al di fuori dei nomi più visibili, sfruttando l’intero ecosistema che ruota attorno all’AI.

Sostenibilità, innovazione di prodotto e prospettive future

DPAM ha integrato la sostenibilità nel proprio processo decisionale fin dalla sua nascita. L’obiettivo non è più quello di collezionare “etichette ESG”, ma di utilizzare i criteri ambientali, sociali e di governance come levatori di valore reale per il cliente. “La finanza etica è maturata; ora gli investitori chiedono come i fattori ESG influenzino concretamente il rendimento”, osserva Pennacchio.

Nuovi formati: ETF attivi e mercati privati

L’ingresso nel gruppo Indosuez Wealth Management offre a DPAM una piattaforma più ampia per lanciare prodotti innovativi. Tra le iniziative più promettenti vi sono gli ETF attivi, che combinano l’efficienza di un fondo a gestione passiva con la selezione basata sui fondamentali, e l’espansione verso i mercati privati, dove la ricerca approfondita ha ancora un ruolo preponderante. L’obiettivo dichiarato è “innovare senza cambiare identità”, ossia trovare nuovi canali per esprimere la stessa filosofia di investimento.

Guardando al futuro, Pennacchio prevede che la specializzazione e la scala diventeranno fattori determinanti per la competitività del settore del risparmio gestito in Europa. La capacità di offrire soluzioni su misura, integrate con la sostenibilità e supportate da una ricerca solida, sarà il principale differenziatore rispetto ai grandi gruppi internazionali e alle boutique specializzate. DPAM punta a consolidare la sua presenza nei canali istituzionali, private banking e reti di distribuzione, mantenendo al centro la convinzione che la gestione attiva, ben motivata, rimanga il “antidoto” più efficace contro gli eccessi dell’AI e delle narrazioni di mercato.