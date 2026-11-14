Alla Biblioteca comunale di Trento parte un ciclo di educazione finanziaria dedicato a economia, inflazione e obbligazioni.

La Biblioteca comunale di Trento ospita martedì 17 novembre, alle 17:30, nella sala degli Affreschi della sede di via Roma, il primo appuntamento di educazione finanziaria dal titolo Macroeconomia e obbligazioni. L’incontro è rivolto ai cittadini che vogliono capire come funziona l’economia, come leggere l’andamento dell’inflazione e dei tassi di interesse, e come sono fatti i titoli di Stato.

Il primo incontro è l’inizio di un ciclo di tre appuntamenti pensati per interpretare uno scenario internazionale complesso, in cui pesano le tensioni geopolitiche, le oscillazioni dei mercati e le scelte delle principali banche centrali.

Indicatori macroeconomici e ruolo delle banche centrali

Durante la serata verranno illustrati i principali indicatori macroeconomici, dal prodotto interno lordo all’inflazione, fino ai tassi di interesse. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della Banca centrale europea e della Federal Reserve statunitense, che con le loro decisioni influenzano il costo del denaro e l’andamento dell’economia.

Titoli di Stato: funzionamento, costi e rendimenti

Un’ampia parte dell’incontro riguarderà i titoli di Stato, con una spiegazione del loro funzionamento, dei costi per chi li emette e dei rendimenti per chi li detiene.

A guidare il pubblico saranno Guido Giovannardi, esperto di informazione e formazione finanziaria, e Francesco Terreri, giornalista de il T quotidiano e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità Ets.

I due laboratori sulle obbligazioni

Il ciclo proseguirà nel febbraio 2027 con due appuntamenti in forma di laboratorio dedicati alle obbligazioni. Gli incontri approfondiranno le principali tipologie di titoli, il rapporto tra prezzo e rendimento, le modalità di acquisto e vendita e le differenze tra i vari fondi di investimento.

L’iniziativa fa parte del Patto per la lettura della Città di Trento, il programma che promuove la cultura del libro e della lettura attraverso collaborazioni, eventi e percorsi condivisi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile consultare il sito, scrivere a info@ oppure telefonare allo 0461 889521.