Esplora le Opportunità di Borse di Ricerca all’Università Ca’ Foscari

Le borse di ricerca rappresentano un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere un percorso accademico e contribuire a progetti innovativi.

Presso l’Università Ca’ Foscari, sono disponibili diversi bandi che permettono di accedere a finanziamenti e supporto per attività di ricerca in vari ambiti disciplinari.

Questo articolo esplora le attuali opportunità di ricerca, i criteri di partecipazione e le tempistiche per la presentazione delle domande. È essenziale essere informati riguardo ai requisiti specifici e alle modalità di candidatura per massimizzare le possibilità di successo.

Opportunità di borse di ricerca

Attualmente, l’Università Ca’ Foscari offre diverse borse di ricerca in vari dipartimenti, ognuna con un focus specifico. Ad esempio, il Dipartimento di Economia ha pubblicato bandi per progetti che vanno dall’analisi dei mercati finanziari a studi sull’inclusione sociale nelle università.

Dettagli sui bandi attivi

Un bando particolarmente interessante è quello relativo a un’analisi del mercato dei pronti contro termine (repo), che ha una durata di 3 mesi. Questo progetto mira a studiare le implicazioni dei prezzi dei titoli del Tesoro, offrendo un’opportunità unica per chi è interessato all’economia applicata.

Un altro progetto significativo è quello legato al tema della parità e inclusione nel sistema universitario, della durata di 6 mesi. Questa iniziativa mira a promuovere collaborazioni fruttuose e a garantire un ambiente accademico più equo.

Requisiti per la candidatura

Per partecipare ai bandi, è fondamentale rispettare i requisiti specifici indicati in ciascun annuncio. Ogni candidato deve presentare una domanda dettagliata, includendo il codice del profilo per il quale si intende concorrere. L’importanza di seguire queste indicazioni non può essere sottovalutata, in quanto un errore potrebbe compromettere la possibilità di partecipazione.

Tempistiche e scadenze

Le date di pubblicazione dei bandi variano a seconda del progetto. È essenziale consultare regolarmente il sito ufficiale dell’Università per rimanere aggiornati sulle tempistiche e sulle eventuali modifiche. Ad esempio, il bando per l’analisi dei mercati è stato pubblicato il 12 gennaio 2026, con scadenza fissata per il 21 febbraio 2026.

Inoltre, le informazioni relative ai risultati delle selezioni e alle prove saranno rese disponibili sulla pagina dedicata ai bandi scaduti, permettendo così ai candidati di rimanere informati sullo stato della loro domanda.