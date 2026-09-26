Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) ha pubblicato il calendario delle lezioni per il primo semestre dell’anno accademico 2026/27. A partire da lunedì 21 settembre 2026, la maggior parte dei corsi riavvierà le proprie attività didattiche, ma alcune materie seguiranno un ritmo di avvio differente. È fondamentale che gli studenti controllino regolarmente gli orari, poiché il programma può subire modifiche o sospensioni in corso d’anno.
Data di inizio generale delle lezioni
Il primo giorno di lezione per la maggior parte dei corsi è fissato per lunedì 21 settembre 2026. Questa data segna il ritorno alle aule dopo la pausa estiva e avvia il ciclo di attività del semestre. Gli orari stabiliti per quella giornata sono da considerarsi provvisori: l’università ha invitato gli iscritti a verificare frequentemente la piattaforma didattica per eventuali aggiornamenti, soprattutto in caso di eventi imprevisti o decisioni amministrative.
Corsi con avvio differenziato
Alcune discipline presentano un calendario di inizio posticipato per motivi di logistica didattica o per la necessità di allineare le attività di laboratorio. In particolare:
- Imprese, politiche industriali e globalizzazione (prof.ssa Nisticò) darà il via il 23 settembre 2026.
- Laboratorio di metodi statistici per le strategie aziendali (prof.ssa Condino) inizierà il 30 settembre 2026.
- Revisione Aziendale (prof. Rija) avrà la prima lezione il 30 settembre 2026.
- Le lezioni di Lingua Inglese (avanzato) e English for Data Science (prof.ssa Cimarosti) sono programmate per il 6 ottobre 2026.
Queste date sono state concordate per consentire una migliore distribuzione delle risorse didattiche e per garantire a studenti e docenti tempi adeguati di preparazione. Anche per questi corsi, la raccomandazione è di monitorare gli aggiornamenti, poiché eventuali variazioni saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del dipartimento.
Come tenere sotto controllo gli orari e le variazioni
Il University Planner è lo strumento consigliato per verificare gli orari specifici di ogni corso di studio, inclusi Economia Aziendale Triennale, Economia Aziendale Magistrale, Scienze del Turismo e dei Servizi Turistici, Progettazione Innovazione e Gestione delle Destinazioni Turistiche, Giurisprudenza, Servizi Giuridici per l’Innovazione Digitale e altri percorsi. Il file di pianificazione viene aggiornato regolarmente; l’ultimo aggiornamento risale al 23 settembre 2026.
Per non incorrere in sorprese, gli studenti dovrebbero:
- Accedere quotidianamente alla piattaforma didattica DESF.
- Verificare eventuali notifiche inviate via email istituzionale.
- Contattare il servizio di segreteria didattica per chiarimenti all’ didattica.desf@ se sorge la necessità di informazioni aggiuntive.
Rispettare le scadenze e le nuove date di inizio è cruciale per mantenere il proprio percorso accademico in linea con il piano di studi e per evitare penalizzazioni legate a presenze mancanti o a ritardi nella consegna dei primi compiti.
Considerata la natura dinamica del calendario universitario è consigliabile adottare alcuni semplici accorgimenti: impostare promemoria sul proprio smartphone per il giorno di inizio delle lezioni, scaricare l’app mobile del campus se disponibile, e partecipare alle brevi riunioni di orientamento che il dipartimento organizza all’inizio di ogni semestre. Queste iniziative aiutano a ridurre il rischio di perdere informazioni importanti e a favorire una transizione fluida tra le varie fasi del percorso formativo.