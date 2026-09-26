Gli studenti del DESF possono ora consultare il calendario definitivo del primo semestre, con date d’inizio, orari soggetti a variazione e consigli per non perdere aggiornamenti.

Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) ha pubblicato il calendario delle lezioni per il primo semestre dell’anno accademico 2026/27. A partire da lunedì 21 settembre 2026, la maggior parte dei corsi riavvierà le proprie attività didattiche, ma alcune materie seguiranno un ritmo di avvio differente. È fondamentale che gli studenti controllino regolarmente gli orari, poiché il programma può subire modifiche o sospensioni in corso d’anno.

Data di inizio generale delle lezioni

Il primo giorno di lezione per la maggior parte dei corsi è fissato per lunedì 21 settembre 2026. Questa data segna il ritorno alle aule dopo la pausa estiva e avvia il ciclo di attività del semestre. Gli orari stabiliti per quella giornata sono da considerarsi provvisori: l’università ha invitato gli iscritti a verificare frequentemente la piattaforma didattica per eventuali aggiornamenti, soprattutto in caso di eventi imprevisti o decisioni amministrative.

Corsi con avvio differenziato

Alcune discipline presentano un calendario di inizio posticipato per motivi di logistica didattica o per la necessità di allineare le attività di laboratorio. In particolare:

Imprese, politiche industriali e globalizzazione (prof.ssa Nisticò) darà il via il 23 settembre 2026.

(prof.ssa Nisticò) darà il via il 23 settembre 2026. Laboratorio di metodi statistici per le strategie aziendali (prof.ssa Condino) inizierà il 30 settembre 2026.

(prof.ssa Condino) inizierà il 30 settembre 2026. Revisione Aziendale (prof. Rija) avrà la prima lezione il 30 settembre 2026.

(prof. Rija) avrà la prima lezione il 30 settembre 2026. Le lezioni di Lingua Inglese (avanzato) e English for Data Science (prof.ssa Cimarosti) sono programmate per il 6 ottobre 2026.

Queste date sono state concordate per consentire una migliore distribuzione delle risorse didattiche e per garantire a studenti e docenti tempi adeguati di preparazione. Anche per questi corsi, la raccomandazione è di monitorare gli aggiornamenti, poiché eventuali variazioni saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del dipartimento.

Come tenere sotto controllo gli orari e le variazioni

Il University Planner è lo strumento consigliato per verificare gli orari specifici di ogni corso di studio, inclusi Economia Aziendale Triennale, Economia Aziendale Magistrale, Scienze del Turismo e dei Servizi Turistici, Progettazione Innovazione e Gestione delle Destinazioni Turistiche, Giurisprudenza, Servizi Giuridici per l’Innovazione Digitale e altri percorsi. Il file di pianificazione viene aggiornato regolarmente; l’ultimo aggiornamento risale al 23 settembre 2026.

Per non incorrere in sorprese, gli studenti dovrebbero:

Accedere quotidianamente alla piattaforma didattica DESF. Verificare eventuali notifiche inviate via email istituzionale. Contattare il servizio di segreteria didattica per chiarimenti all’ didattica.desf@ se sorge la necessità di informazioni aggiuntive.

Rispettare le scadenze e le nuove date di inizio è cruciale per mantenere il proprio percorso accademico in linea con il piano di studi e per evitare penalizzazioni legate a presenze mancanti o a ritardi nella consegna dei primi compiti.

Considerata la natura dinamica del calendario universitario è consigliabile adottare alcuni semplici accorgimenti: impostare promemoria sul proprio smartphone per il giorno di inizio delle lezioni, scaricare l’app mobile del campus se disponibile, e partecipare alle brevi riunioni di orientamento che il dipartimento organizza all’inizio di ogni semestre. Queste iniziative aiutano a ridurre il rischio di perdere informazioni importanti e a favorire una transizione fluida tra le varie fasi del percorso formativo.