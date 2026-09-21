EUR/USD scende, yen e crypto trainano la settimana

EUR/USD a -0.183%, yen in rialzo del 1.225%. BTC a 81508 USD (+1.28%), ETH a 2663.95 USD (+3.37%)

La settimana ha visto un movimento a due velocità tra valute tradizionali e crypto. Da un lato, l’euro ha ceduto terreno sul dollaro, mentre dall’altro lo yen e le principali criptovalute hanno registrato rialzi significativi.

Sul fronte FX, l’EUR/USD ha chiuso a 1.146, in calo dello 0.183%. L’euro ha guadagnato leggermente sullo sterlina, con l’EUR/GBP a 0.8588 (+0.058%), ma il vero spunto è arrivato dall’EUR/JPY, salito a 180.94 (+1.225%). Un segnale di forza dello yen, che ha beneficiato del rafforzamento del dollaro.

Nel mondo crypto, Bitcoin ed Ethereum hanno chiuso in territorio positivo. BTC ha guadagnato 1.28%, portando il prezzo a 81508 USD. ETH ha performato meglio, con un rialzo del 3.37% a 2663.95 USD. Un movimento che contrasta con la debolezza dell’euro, ma che potrebbe essere legato a dinamiche specifiche del settore.

Da monitorare la prossima settimana il comportamento dell’EUR/JPY e l’andamento delle principali crypto, in un contesto di mercato ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche e dalle decisioni delle banche centrali.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.