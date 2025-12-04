Eventi e Corsi all’Università del Salento: Dicembre 2025 da Non Perdere!

Dicembre si preannuncia come un mese denso di attività e aggiornamenti per gli studenti dell’Università del Salento.

Questo articolo fornisce una panoramica degli eventi significativi, delle lezioni programmate e di eventuali modifiche agli orari delle lezioni. È fondamentale rimanere informati per non perdere opportunità preziose.

Eventi accademici e seminari

Il 5 dicembre si svolgerà un evento di grande importanza: la tavola rotonda dal titolo “Governare l’innovazione: transizione digitale e intelligenza artificiale per la nuova PA”. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide e le opportunità che l’innovazione tecnologica offre alla pubblica amministrazione.

Inaugurazione dell’anno accademico

Il 2 dicembre, alle ore 9.30, si svolgerà l’inaugurazione dell’anno accademico nell’aula 7 del complesso Studium 2000. Questo evento rappresenta un momento celebrativo in cui verranno presentate le novità del corso e i progetti futuri dell’ateneo.

Inoltre, lo stesso giorno, presso il Cineporto di Lecce, si avrà l’opportunità di partecipare a un incontro dedicato alla storia del cinema, un evento che arricchirà la formazione culturale degli studenti. Il 3 dicembre, si terrà un seminario su temi di rilevanza sociale, focalizzandosi sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Modifiche alle lezioni

Si segnalano alcune sospensioni delle lezioni. Le lezioni di Matematica Generale del prof. Mastroleo, previste per il 4 dicembre, sono state annullate. Anche la lezione di Lingua Inglese per gli studenti con cognomi da A a L, tenuta dalla prof.ssa Ricciardo, è stata sospesa il 28 novembre.

Nuovi corsi e iniziative

A partire dal 27 novembre, avrà inizio il corso di Data Lab, durante il quale si utilizzeranno R, Python, Excel e MATLAB, tenuto dalla prof.ssa Cappello. Questo corso rappresenta un’opportunità formativa fondamentale per coloro che intendono approfondire le proprie competenze nel campo dell’analisi dei dati.

Il 24 novembre prenderanno avvio i corsi di Lingua Francese, offrendo agli studenti l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze linguistiche. Approfittare di queste offerte formative è fondamentale per arricchire il proprio bagaglio professionale.

Comunicazioni importanti

Il 14 novembre, la lezione di Big Data del professor Solazzo è stata annullata, insieme ad altre lezioni di economia e matematica finanziaria. Si invita gli studenti a controllare periodicamente gli avvisi ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali modifiche al calendario accademico.

Un ulteriore aspetto rilevante è rappresentato dal Dottorato in Transizione Digitale e Sostenibilità, il quale si propone di esaminare il ruolo delle imprese e delle amministrazioni pubbliche in un’economia sempre più globalizzata. Questo programma costituisce un’importante opportunità per la ricerca e l’innovazione.

A partire dal 24 novembre, gli uffici carriere studenti modificheranno il loro orario di apertura. È pertanto essenziale consultare le informazioni aggiornate per evitare disguidi. Gli studenti sono invitati a prestare particolare attenzione alle scadenze e agli avvisi, affinché possano pianificare efficacemente il proprio percorso accademico.