Chi lascia l'Italia con un patrimonio sopra gli 800.000 euro potrebbe pagare il 26% sulle plusvalenze non ancora realizzate.

La Legge di Bilancio 2027, ancora in discussione in Parlamento, introduce per la prima volta una exit tax per le persone fisiche. Chi trasferisce la residenza fiscale all’estero con attività per oltre 800.000 euro dovrà versare un’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti maturate fino al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 2027.

Una misura già diffusa in Europa

Francia, Germania, Paesi Bassi e altri Stati europei applicano da tempo regole simili. Lo scopo è impedire che un contribuente trasferisca la residenza poco prima di realizzare guadagni rilevanti, sottraendo base imponibile al fisco nazionale. Fino a oggi l’Italia prevedeva un’exit tax soltanto per società e imprenditori individuali, mentre le persone fisiche potevano spostare la residenza senza pagare nulla sulle plusvalenze non incassate.

Soglia patrimoniale e requisiti

La norma si applica al contribuente che è stato residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta, possiede attività finanziarie o partecipazioni per un valore complessivo di almeno 800.000 euro e perde la potestà impositiva italiana con il trasferimento. I requisiti sono cumulativi. Il testo, previsto dall’articolo 17 del disegno di legge, introduce l’articolo 307-bis nel TUIR.

La soglia riguarda le attività finanziarie e le partecipazioni, non l’intero patrimonio: immobili, Conti correnti e opere d’arte restano fuori. Un risparmiatore con un portafoglio da 50.000 euro non rientra nella norma. Il profilo più esposto è quello dell’imprenditore che detiene quote della propria società, del manager con stock option maturate negli anni o dell’investitore con un portafoglio di rilievo.

Come si calcola l’imposta

Con la nuova disciplina il trasferimento della residenza viene trattato come una cessione fittizia, in gergo deemed disposal. Il fisco confronta il valore di mercato delle attività con il costo storico di acquisto e applica il 26% alla differenza. Il contribuente non ha venduto nulla, ma paga sulla quota di guadagno maturata mentre era residente in Italia.

Il gettito atteso è di circa 6,7 milioni di euro l’anno, una cifra contenuta che indica una platea ristretta di contribuenti ad alto patrimonio. Il testo prevede anche un differimento della riscossione, subordinato a condizioni specifiche. Eventuali esenzioni, modalità di rateizzazione e rapporti con le convenzioni contro la doppia imposizione potrebbero cambiare durante l’iter parlamentare.

Cosa valutare prima di trasferirsi

Chi intende spostare la residenza deve considerare alcuni elementi. Il momento del trasferimento incide: uscire dall’Italia entro il 31 dicembre 2026 evita l’applicazione della norma. La composizione del portafoglio pesa, perché titoli acquistati a prezzi bassi e oggi molto rivalutati generano un’imposta più alta. Anche la documentazione del prezzo di carico è decisiva per calcolare la base imponibile. Infine, la residenza fiscale deve essere effettivamente perduta: l’iscrizione all’AIRE non basta da sola.