Governo al lavoro su correttivi alla manovra: pensioni, exit tax, Superbonus e scuola nel mirino.

Il governo sta preparando le modifiche alla legge di Bilancio. Il pacchetto di interventi tocca pensioni, scuola, sanità, Superbonus e exit tax, con l’obiettivo di trovare nuove coperture per la manovra.

Scuola e sanità tra stop ai tagli e nuove risorse

Una delle modifiche in discussione riguarda lo stop alla riduzione degli organici scolastici. Sul fronte sanitario, la maggioranza cerca risorse aggiuntive, mentre prosegue il confronto sui correttivi legati ai crediti del Superbonus.

Pensioni ed exit tax: le coperture da trovare

Sul tavolo ci sono anche le misure sulle pensioni e il nodo dell’exit tax. La manovra 2027, che vale circa 26 miliardi di euro, dovrebbe essere ritoccata con interventi su pensioni, imprese e exit tax, con una stima di incasso tra 4 e 5 milioni di euro per l’imposta sul trasferimento di residenza.

I leader di maggioranza, riuniti a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, hanno cercato un percorso condiviso sulle modifiche, con emendamenti concordati e interventi a saldo zero.