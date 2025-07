Fandango Film in difficoltà: il bilancio di Domenico Procacci

La Fandango Film, una delle principali case di produzione cinematografica italiane, guidata da Domenico Procacci, si trova ad affrontare una crisi di notevole portata.

Secondo il bilancio del 2024, recentemente approvato, i ricavi sono crollati da 42,2 milioni di euro a 28,5 milioni. Questo dato mette in evidenza le difficoltà che il settore sta vivendo. Il margine operativo è sceso da 2,7 milioni a 1,8 milioni, mentre l’utile netto si è dimezzato, attestandosi ora a 673.000 euro. Come si può spiegare un calo così drammatico?

Analisi del calo dei ricavi

Nel suo rapporto annuale, Procacci ha chiarito che la diminuzione del fatturato è riconducibile a diversi fattori. In particolare, ha sottolineato “la riduzione del volume delle produzioni di contenuti audiovisivi” e l’incertezza normativa legata al ritardo nella pubblicazione del Decreto Tax Credit. Ma non è tutto: c’è anche un “ridimensionamento delle richieste di progetti da parte dei committenti, in particolare delle piattaforme streaming”, che ha complicato ulteriormente la situazione. Ti sei mai chiesto come un cambiamento nel mercato possa influenzare le scelte di una grande casa di produzione?

Nonostante queste difficoltà, Fandango ha continuato a lavorare, portando a termine la produzione di numerosi film nel corso dell’anno. Tra i titoli più interessanti ci sono “Il Punto di Rugiada”, “La Storia del Frank e della Nina”, “Il Caravaggio Perduto”, “La Valanga Azzurra”, “Lirica Ucraina” e “Una Giornata Pazzesca”. Inoltre, la casa di produzione ha partecipato a diverse serie TV, come la quarta stagione de “L’Amica Geniale” e altri progetti come “Fuochi d’Artificio” e “Carlo Lonzi”. Fandango ha distribuito anche una ventina di film di terzi, dimostrando così la sua determinazione a mantenere viva l’attività, nonostante le avversità. Come si fa a rimanere a galla in un contesto così complesso?

Prospettive future e progetti in corso

Domenico Procacci ha affermato che, nonostante la situazione attuale, l’azienda non si ferma e sta lavorando su nuovi progetti. Attualmente, Fandango è in fase di distribuzione di altri quattro film di terzi. Un aspetto interessante è che il 5 marzo scorso sono stati assegnati i contributi pubblici maturati nel 2020, un segnale che potrebbe aiutare a mitigare le perdite. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e piena di sfide. Ti sei mai chiesto quali strategie potrebbero adottare le aziende per affrontare la crisi attuale?

Fandango è controllata da Procacci con una partecipazione del 65%, mentre il fratello Paolo detiene il 10,8% e Laura Paolucci il 5%. La gestione e le decisioni strategiche future saranno cruciali per il rilancio dell’azienda e per affrontare un mercato cinematografico in continua evoluzione. Come si preparano le aziende a un futuro così incerto?

Conclusioni sulla crisi del settore

La crisi che sta attraversando Fandango Film non è un caso isolato. L’intero settore cinematografico italiano è in un periodo di grande incertezza, con molte case di produzione che segnalano cali simili. La pandemia e i cambiamenti nei consumi, come l’aumento delle piattaforme di streaming, hanno radicalmente ridefinito il panorama, rendendo necessarie nuove strategie per rimanere competitivi. La capacità di adattarsi a queste nuove dinamiche sarà la chiave per il futuro di Fandango e di altre aziende del settore. Ti interessa scoprire come queste aziende possano riprendersi e prosperare in un contesto così sfidante?