Prezzi dei traghetti in Italia crescono del 7,4% nel Q2 2026, con la Sardegna al +18,2%: scopri le cause e i consigli per viaggiare spendendo meno.

Nel secondo trimestre del 2026 il mercato dei traghetti in Italia ha registrato una crescita significativa dei prezzi. Il Ferryhopper Ticket Price Index che analizza le tariffe reali pagate dai passeggeri adulti in classe economica, indica un rialzo medio del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo aumento si percepisce soprattutto nelle tratte verso le isole, dove la domanda è più concentrata durante la stagione estiva.

Aumento medio nazionale del 7,4% nel Q2 2026

Il valore medio del biglietto di traghetto in Italia si è attestato a 30,70 euro nel Q2 2026. Confrontato con la media dell’anno precedente, il risultato corrisponde a un incremento complessivo del 7,4%. Il dato non è frutto di promozioni temporanee, ma riflette il prezzo effettivamente pagato dai viaggiatori che prenotano con moderato anticipo, fornendo così una fotografia realistica del mercato.

Il ruolo del Ferryhopper Ticket Price Index

Questo osservatorio trimestrale aggrega i dati di tutte le principali rotte italiane e mediterranee escludendo le offerte last-minute e le tariffe promozionali. Il risultato è un indicatore più vicino alla realtà quotidiana dei passeggeri, utile per valutare l’impatto di eventuali variazioni di costo su famiglie e viaggiatori solitari.

Sardegna affronta il rincaro più alto: +18,2%

Le rotte dirette verso la Sardegna mostrano il maggiore aumento tra tutte le aree monitorate. Il prezzo medio per un biglietto è passato da 39,30 euro nel Q2 2025 a 46,45 euro nel Q2 2026, segnando un balzo del 18,2%. Questa crescita supera di gran lunga la media nazionale e rende la Sardegna la destinazione più cara del panorama italiano.

Rotte più costose per abitanti e turisti

Le tratte più richieste, come Genova-Olbia e Civitavecchia-Cagliari hanno subito gli incrementi più marcati, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Il rincaro medio di quasi 7 euro per biglietto può sembrare modesto, ma si moltiplica rapidamente quando viaggiano famiglie con auto, spostando il costo totale verso i cento euro di spesa aggiuntiva.

Chi deve prenotare un traghetto può adottare alcune strategie per mitigare l’impatto dell’aumento. Prenotare con largo anticipo rimane il metodo più efficace: le tariffe più basse si esauriscono rapidamente nei periodi di picco. Scegliere porti di imbarco alternativi o date infrasettimanali può ridurre il prezzo di diversi euro. Inoltre, confrontare le offerte di più compagnie sulla stessa rotta permette di individuare eventuali differenze competitive.

Infine, valutare con attenzione la classe di servizio – poltrona economica contro cabina – è fondamentale, soprattutto su tratte notturne o a lungo raggio. La combinazione di queste accortezze aiuta a mantenere la spesa entro limiti sostenibili, anche quando il mercato registra aumenti strutturali come quelli osservati nel 2026.