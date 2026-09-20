Scopri il rating proprietario FIDA e le suite Workstation per ottimizzare analisi, portafogli e compliance

Nel panorama attuale della consulenza finanziaria, la capacità di analizzare in modo preciso e veloce le opportunità di investimento è fondamentale. FIDA risponde a quest’esigenza con un ecosistema integrato che combina FIDA Rating un sistema di classificazione trasversale, e la FIDA Workstation una suite digitale pensata per advisor, reti e professionisti autonomi. Grazie a dati completi, algoritmi proprietari e interfacce personalizzabili, gli operatori possono gestire portafogli, valutare rischi e rispettare le normative, tutto da un unico ambiente.

FIDA Rating: classificazione trasversale e rating proprietari

Il FIDA Rating organizza gli strumenti finanziari in una struttura gerarchica che parte da classificazione generale per arrivare a categorie specifiche di asset class e macro-asset class. Ogni strumento viene valutato su aspetti quantitativi e qualitativi mediante algoritmi sviluppati internamente, consentendo di assegnare score affidabili per fondi, ETF, obbligazioni e prodotti assicurativi. Il sistema include inoltre un Performance Rating che confronta rischio e rendimento, un ESG Rating basato sul look-through degli investimenti sottostanti e un Bond Rating che stima il merito creditizio implicito nei prezzi di mercato.

Indici proprietari FIDA per categorie e macro-asset

FIDA mette a disposizione quattro famiglie di indici proprietari: i FFI – FIDA Fund Indices per i fondi comuni, i FEI – FIDA ETF Indices per gli ETF, gli FCI – FIDA Class Indices basati su asset class specifiche e gli FMI – FIDA Macro Indices che aggregano le performance a livello di macro-asset class. Questi indici offrono un riferimento robusto per confrontare prodotti simili, monitorare trend di mercato e costruire benchmark personalizzati, facilitando decisioni d’investimento più informate.

FIDA Workstation: suite digitale per advisor e network

La FIDA Workstation nasce dall’esperienza maturata nello sviluppo di FIDA Rating e offre una piattaforma modulare che si adatta a diversi livelli di professionalità. Le versioni FWS Smart e FWS Plus coprono le esigenze dei consulenti in fase di avvio o di rete, garantendo accesso al database multi-asset, filtri avanzati, gestione portafogli e simulazioni. Le versioni avanzate, invece, introducono funzionalità di robo-advisory, ottimizzazione dinamica, agenda clienti e integrazione di prodotti assicurativi, assicurando una gestione completa del ciclo di vita del cliente.

F4X – piattaforma completa per consulenti avanzati

Il modulo F4X rappresenta la soluzione più completa per le reti di consulenti che richiedono governance centralizzata. Include un robo-advisory integrato, un portfolio manager con dashboard interattiva e funzioni di rebalancing portafogli modello corporate, agenda clienti, Bond Selector e, opzionalmente, un modulo di insurance advisory con Insurance Selector e ottimizzatore di polizze. Questa configurazione consente di monitorare performance, gestire rischi e offrire consulenza assicurativa in modo armonizzato.

F4Advisor – autonomia totale per consulenti indipendenti

Per i consulenti finanziari autonomi, la versione F4Advisor aggiunge la profilatura finanziaria completa, i controlli antiriciclaggio (AML), la gestione degli intermediari e tutti i moduli di insurance advisory. La piattaforma offre totale indipendenza operativa, senza legami con banche o SIM, e permette di fatturare a parcella rispettando le prescrizioni dell’OCF per la sezione autonomi. In questo modo, l’operatore può gestire gli investimenti, la compliance e le proposte assicurative da un unico terminale.

F4Advisor Network Admin – governance centralizzata per network autonomi

L’architettura F4Advisor Network Admin è pensata per reti di consulenti autonomi che necessitano di un controllo strategico condiviso. Il livello Admin crea e distribuisce portafogli modello, strategie di asset class e buying list centrali, mentre gli Users ricevono questi modelli per implementarli nella loro attività quotidiana. Questa soluzione è ideale per SCF strutturate, associazioni professionali e network di consulenti che vogliono coniugare autonomia individuale e coordinamento strategico.