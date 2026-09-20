L’economia statunitense registra 162.000 nuovi posti di lavoro ad agosto, ma la produzione industriale resta immobile.

Il recente rapporto mensile sul mercato del lavoro degli Stati Uniti mostra una crescita di 162.000 unità nei nonfarm payroll per il mese di agosto. Parallelamente, il tasso di disoccupazione si mantiene fermo al 4,1 %. Questi dati, diffusi nella seconda pubblicazione trimestrale del 2026, offrono una fotografia di un mercato del lavoro in espansione, ma non privo di contraddizioni.

Accanto ai numeri occupazionali, la produzione industriale ha mostrato segni di stallo: la capacità di utilizzo è registrata al -0,3 % mentre la produzione manifatturiera è scesa di -0,3 % rispetto al mese precedente. Le stime preliminari per il terzo trimestre variano, passando dal 2,3 % previsto dalla New York Fed a un 5,1 % indicato dalla Atlanta Fed. Questa dispersione di opinioni suggerisce che la crescita economica potrebbe rallentare, nonostante l’andamento positivo dei posti di lavoro.

Nuovi posti di lavoro a agosto: 162.000 unità

Il dato di 162.000 nuovi impieghi proviene da un’indagine condotta sui datori di lavoro, che conta le posizioni presenti sui fogli paga. L’aumento è stato trainato da settori quali i servizi di ristorazione e le istituzioni educative locali, mentre il comparto informatico ha registrato una perdita netta di occupazione. È importante ricordare che il conteggio dei salari non equivale al numero di persone occupate: una stessa persona può ricoprire più di un ruolo o mantenere più di un lavoro a tempo parziale.

Distinzione tra indagine sui payroll e tasso di disoccupazione

L’indagine sui payroll e il household survey sulla disoccupazione osservano due popolazioni diverse. Il primo si focalizza sui contratti attivi, mentre il secondo misura la percentuale di individui senza lavoro ma in cerca attiva di occupazione. Per questo motivo, un tasso di disoccupazione stabile al 4,1 % può coesistere con un aumento dei posti, poiché le due misurazioni catturano dinamiche distinte.

Produzione industriale e capacità di utilizzo: segnali di rallentamento

Nel contesto della crescita occupazionale, la produzione industriale è rimasta pressoché invariata, con un calo netto nella produzione manifatturiera. La capacità di utilizzo è scesa di -0,3 % indicando che le imprese stanno operando con un margine di riserva più ampio rispetto al periodo precedente. I dati di produzione e di vendite commerciali, normalizzati al 2025M01 = 0, mostrano comunque una tendenza al rialzo fino a luglio, ma la flessione di fine 2025 suggerisce cautela nell’interpretare questi segnali come un ritorno permanente di crescita.

Le previsioni di crescita per il terzo trimestre mostrano una ampia variazione: la New York Fed prevede un aumento reale del prodotto interno lordo del 2,3 % mentre la Atlanta Fed prevede un’espansione del 5,1 %. Questa divergenza riflette l’incertezza legata a fattori quali la domanda globale, i prezzi dell’energia e le dinamiche di inventario. In assenza di un rialzo netto nella produzione, la capacità inutilizzata potrebbe tradursi in pressioni sui salari e,

Implicazioni per la politica economica

Le autorità monetarie, tra cui la federal reserve, monitorano attentamente la combinazione di dati occupazionali solidi e segnali di possibile rallentamento produttivo. Un mercato del lavoro vigoroso sostiene la capacità della Fed di mantenere tassi di interesse restrittivi, ma una produzione stagnante potrebbe indurre a una revisione delle previsioni di inflazione. Allo stesso tempo, la stabilità del tasso di disoccupazione al 4,1 % suggerisce che la forza lavoro resta resilienti, ma non si esclude la possibilità di aumenti di partecipazione dovuti a ritardi nei pensionamenti o ritorni al lavoro di categorie più anziane.

La divergenza tra le previsioni di crescita del PIL e i dati di capacità produttiva richiederà una valutazione continua da parte di analisti, imprese e decisori politici.