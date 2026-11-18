Nonostante la reazione americana contro gli investimenti ESG, l'Europa continua a puntare sui fondi sostenibili, con capitali in crescita e rendimenti interessanti.

Negli Stati Uniti il clima attorno alla finanza sostenibile si è raffreddato, mentre in Europa il risparmio gestito ESG continua ad attirare capitali. Secondo i dati trimestrali di Morningstar, a fine settembre l’Europa ha registrato una raccolta netta di 9,4 miliardi di dollari, contro i 3,7 miliardi del trimestre precedente.

Il patrimonio complessivo di fondi ed ETF sostenibili europei raggiunge 3.189 miliardi di dollari, pari all’84% del totale mondiale. Gli Stati Uniti si fermano a 389 milioni di patrimonio e registrano un deflusso netto di 2,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Gli altri Paesi pesano in misura minima.

Rendimenti a tre anni: i fondi ESG reggono il confronto

Sono stati esaminati i fondi e gli ETF che Morningstar valuta con quattro o cinque sfere di sostenibilità, nella categoria azionario globale large cap con dividendi reinvestiti. I dati sono aggiornati al 9 novembre 2026. Nell’arco di tre anni, i cinque migliori fondi azionari hanno rendimenti compresi tra il 91% di DWS Invest II Global Eq e il 68% di FI Instl Global Eq.

Gli indici tradizionali di riferimento, MSCI World e S&P 500, nella versione con dividendi reinvestiti, hanno guadagnato rispettivamente circa il 70% e il 73% nello stesso periodo. Alcuni fondi sostenibili hanno chiuso i 36 mesi in perdita, mentre tra gli ETF il peggiore, Investlinx Capital Appreciation, segna comunque un +35%. Il migliore della categoria, Invesco Global, supera l’80% sui tre anni.

Nuovi lanci: l’Europa frena, la Cina accelera

Nel terzo trimestre del 2026 gli Stati Uniti non hanno lanciato alcun nuovo prodotto ESG. L’Europa ne ha presentati tre, in forte calo rispetto ai 16 fondi ed ETF del trimestre precedente. Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda non hanno introdotto strumenti ESG, mentre in Cina sono stati lanciati una decina di prodotti focalizzati sulla transizione energetica.

Nel mercato europeo la raccolta arriva soprattutto dai prodotti passivi. I fondi attivi hanno registrato flussi negativi per cinque periodi consecutivi, con un saldo di -1,41 miliardi di dollari nell’ultimo semestre. I fondi obbligazionari sono quelli che attirano più capitali, con 8,8 miliardi di dollari. Il primo posto per raccolta spetta a un ETF iShares specializzato sugli Stati Uniti, con afflussi pari a 1,89 miliardi di dollari.