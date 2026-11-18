Scadenza per gli emendamenti alla manovra 2027 con un nuovo record, mentre il governo chiede coperture certe e i partiti litigano su pensioni e condoni.

Alle 18 di martedì 17 novembre si è chiusa la possibilità di presentare emendamenti alla manovra 2027. Le proposte sono state 6.600, un numero che supera di molto le circa 6mila dell’anno precedente. Circa 2mila arrivano dalla maggioranza, mentre il resto è dell’opposizione, con 18 emendamenti firmati da tutto il Campo largo. Giancarlo Giorgetti ha ribadito che ogni modifica deve avere coperture certe.

Il vertice del centrodestra e la linea di Giorgetti

La giornata è iniziata con un vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, con Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. La riunione, durata circa due ore, si è chiusa con una nota che parla di collaborazione costruttiva e di conti pubblici da tenere in ordine. Nel frattempo è arrivata la notizia che il rapporto deficit/Pil dell’Italia scenderà quest’anno al 2,9%, con la possibilità di uscire dalla procedura d’infrazione. Per gli anni successivi il quadro resta più complicato.

Condoni e pensioni: le partite più sentite

Meloni avrebbe dato il via libera a ipotesi di condono, a partire da quello campano che risale al 2003. Tra gli emendamenti di vari partiti della maggioranza compaiono anche sanatorie per piccole irregolarità edilizie in tutta Italia. Giovanni Donzelli ha parlato di piccole difformità, mentre Giorgio Mulè di norma di civiltà urbanistica. Sul fronte pensionistico, la manovra taglia la rivalutazione degli assegni oltre quattro volte il minimo Inps, una misura contestata. Noi Moderati chiede l’adeguamento pieno fino a cinque volte, mentre al vertice si è ipotizzata una soglia a cinque volte per alcune categorie, con un meccanismo a scalare.

La mossa della Lega su Quota 64

Subito dopo il vertice, la Lega ha confermato l’intenzione di superare la legge Fornero con l’avvio di Quota 64 già dal 2027, grazie a un contributo che Salvini dice di aver ottenuto dalle banche. Il Carroccio propone anche la riapertura di alcune rottamazioni e 3.200 militari in più per Strade sicure.

Il Campo largo e la tassa sugli extraprofitti

Nel centrosinistra il lavoro sugli emendamenti comuni rischia di bloccarsi. Italia viva ha detto no a una tassa sugli extraprofitti di aziende di armi, energia, big tech e farmaceutiche. Il M5S ha lasciato il tavolo, ma la capogruppo Dem Chiara Braga ha poi parlato di una condivisione sulle coperture, con un prelievo sulle società energetiche che dovrebbe comunque arrivare.