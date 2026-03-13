Formazione executive per CFO: master interuniversitario in amministrazione, finanza e controllo

È stato pubblicato il bando per la nuova edizione del Master interuniversitario di II livello dedicato al ruolo di Chief Financial Officer (CFO).

Il percorso è pensato per professionisti e laureati che vogliono consolidare competenze nell’area amministrazione, finanza e controllo, combinando contenuti specialistici e abilità manageriali. La proposta formativa si rivolge in particolare a chi già opera come contabile, responsabile amministrativo, direttore amministrativo, responsabile AFC o consulente aziendale e desidera aggiornare il proprio profilo con strumenti strategici e operativi.

Il percorso interateneo nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università di Napoli “Parthenope” e ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari). A partire dalla sesta edizione il titolo viene rilasciato congiuntamente da quattro atenei: Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Università di Teramo, valorizzando così competenze accademiche e rete professionale.

Obiettivi e destinatari

Il corso si propone di rispondere all’aumentata necessità di qualificazione e riqualificazione nel settore finanziario, con un’attenzione speciale al tessuto produttivo del Sud Italia. Tra gli obiettivi principali c’è il rafforzamento del ruolo strategico del CFO all’interno delle imprese, attraverso l’acquisizione di metodi per l’analisi economico-finanziaria, la pianificazione e il controllo. Il Master è ideale per professionisti che intendono transitare verso posizioni di maggiore responsabilità o per chi vuole aggiornare le competenze tecniche e manageriali per affrontare scenari complessi e dinamici.

Profilo professionale atteso

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di leggere e interpretare i principali indicatori di performance, gestire processi amministrativi integrati e contribuire alle scelte strategiche di impresa. Il progetto formativo punta a creare un profilo che sappia coniugare competenze contabili con capacità di governance, risk management e comunicazione finanziaria, rendendo il candidato più competitivo sul mercato del lavoro e pronto a svolgere funzioni direttive all’interno dell’area amministrazione e finanza.

Struttura didattica e contenuti

Il percorso è erogato in modalità blended, con lezioni in presenza e attività online. I moduli affrontano temi tecnici come contabilità generale e contabilità analitica, sistemi di controllo e reporting, analisi economico-finanziaria, valutazione d’azienda, finanza strategica e gestione delle crisi aziendali. Ogni unità didattica ha una durata prevalente di 15 ore e il calendario è organizzato in modo da alternare settimane in aula e attività a distanza, favorendo il confronto con docenti e professionisti del settore.

Competenze trasversali e strumenti

Accanto agli insegnamenti specialistici, il Master sviluppa competenze trasversali fondamentali: analisi e mappatura dei processi amministrativo-contabili, gestione dei sistemi informativi direzionali, controllo interno e risk management, nonché temi emergenti come la corporate social responsibility e il reporting non finanziario. Le attività includono esercitazioni pratiche su casi reali, moduli di project management, lavoro di squadra e potenziamento delle competenze digitali applicate alla finanza aziendale.

Durata, modalità didattiche e valutazione

Il Master ha una durata complessiva di 12 mesi, con svolgimento da maggio 2026 a maggio 2027 e avvio delle attività previsto per l’8 maggio 2026. Le lezioni si tengono a settimane alterne: il venerdì per l’intera giornata (8.30–13.30 / 14.30–19.30) e il sabato mattina (8.30–13.30). Le attività in presenza sono programmate presso la storica Villa Doria d’Angri a Napoli, mentre le lezioni a distanza saranno erogate tramite Microsoft Teams, permettendo partecipazione flessibile e interazione continua con i docenti.

Per il monitoraggio del percorso sono previste quattro prove di verifica intermedie finalizzate all’attribuzione dei crediti formativi universitari; queste possono assumere la forma di compiti scritti, lavori di gruppo o discussione di casi aziendali. L’esame finale consiste nello sviluppo di un project work o di una tesi di Master supportata da un tutor universitario e, se necessario, da un co-tutor degli enti partner, con discussione pubblica davanti a una commissione designata.

Iscrizione e scadenze

La modulistica per presentare la domanda di partecipazione è disponibile nel bando ufficiale. È importante rispettare la scadenza per l’invio delle domande: 5 aprile 2026 alle ore 12.00. La partecipazione al Master consente di ottenere un titolo interuniversitario riconosciuto congiuntamente dalle quattro università coinvolte e di entrare in contatto con la rete professionale di ANDAF, elemento che valorizza le opportunità di placement e networking.

Per informazioni dettagliate su requisiti, costi e procedure di selezione si rimanda al bando pubblicato dalle università promotrici; la partecipazione è consigliata a chi cerca un aggiornamento strutturato e orientato alla pratica professionale nel campo della finanza aziendale e del controllo di gestione.