Frédéric Oudéa alla guida di Revolut in Europa occidentale

Revolut ha ufficializzato la nomina di Frédéric Oudéa a Presidente per l’Europa occidentale, un passo significativo nella sua strategia di espansione nella regione.

Oudéa, già alla guida di Société Générale per oltre 15 anni, apporterà la sua vasta esperienza nel settore bancario, contribuendo a rafforzare l’impegno di Revolut verso un futuro innovativo e centrato sui clienti.

Strategia di Espansione e Investimenti

All’inizio di quest’anno, durante l’evento Choose France, Revolut ha annunciato Parigi come nuova sede per le sue operazioni in Europa occidentale. Questo cambiamento è supportato da un piano di investimenti di 1 miliardo di euro e dall’intenzione di richiedere una licenza bancaria francese, evidenziando la volontà dell’azienda di radicarsi profondamente nel mercato europeo. La scelta di Oudéa riflette la determinazione di Revolut di attrarre talenti con esperienza consolidata, capaci di guidare l’azienda verso una crescita sostenibile.

Nik Storonsky, CEO e co-fondatore di Revolut, ha dichiarato: “La nomina di Frédéric segna un momento cruciale per Revolut in Europa. La sua esperienza nel promuovere l’innovazione e nel trasformare le banche tradizionali in istituti digitali sarà fondamentale per noi”. Questa mossa non solo rafforza la leadership di Revolut, ma rappresenta anche un chiaro segnale di come il panorama bancario europeo stia evolvendo rapidamente.

Composizione del Nuovo Consiglio di Amministrazione

Per supportare l’espansione e garantire il rispetto degli elevati standard di governance, Revolut sta istituendo un nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Europa occidentale. Questo organo sarà composto da esperti provenienti da vari settori, tra cui quello finanziario e normativo. Tra i membri già nominati figurano:

Frédéric Oudéa – Presidente del Consiglio

– Presidente del Consiglio Béatrice Cossa-Dumurgier – CEO per l’Europa occidentale

– CEO per l’Europa occidentale Brigitte Cantaloube – Membro indipendente non esecutivo

– Membro indipendente non esecutivo Pierre Décoté – Group Chief Risk & Compliance Officer

– Group Chief Risk & Compliance Officer Siddhartha Jajodia – Group Chief Banking Officer

– Group Chief Banking Officer Pascal Pincemin– Membro indipendente non esecutivo

Questo consiglio avrà un ruolo fondamentale nel garantire che Revolut operi in modo responsabile e in linea con le normative, supportando al contempo lo sviluppo strategico dell’azienda.

Un Futuro Sostenibile e Innovativo

La nomina di Oudéa arriva in un momento cruciale per Revolut, che sta accelerando la sua strategia di localizzazione. L’azienda intende migliorare l’allineamento normativo in mercati chiave come Francia, Germania, Italia e Spagna. Con la creazione di un Comitato Esecutivo dedicato all’Europa occidentale, Revolut mira a definire e implementare strategie a lungo termine in modo efficace e responsabile. I membri di questo comitato includono esperti con precedenti esperienze in importanti istituzioni finanziarie, come Société Générale e BNP Paribas.

Frédéric Oudéa ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi a Revolut in questo momento cruciale. Lavorerò a stretto contatto con Béatrice e il team per guidare la nostra crescita in Europa occidentale”. Con una visione chiara e un forte impegno verso l’innovazione, Revolut si posiziona come un attore chiave nel panorama del retail banking europeo.

In conclusione, la nomina di Oudéa e la creazione di una governance solida rappresentano un passo decisivo per il futuro di Revolut in Europa. Con progetti ambiziosi e una leadership esperta, l’azienda è pronta ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità del mercato.