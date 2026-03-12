Frode in criptovalute in Lombardia: rischi, sequestri e tutela legale

Milano e la Lombardia sono oggi al centro di numerose indagini che coinvolgono le criptovalute.

Il fenomeno si manifesta su due piani principali: da un lato le frodi rivolte ai risparmiatori, spesso tramite piattaforme di trading fasulle; dall’altro l’impiego degli asset digitali per schermare flussi di denaro d’origine illecita. In entrambi i casi la sfida per magistratura e difesa è tecnica, perché occorre seguire i movimenti su blockchain e wallet e tradurli in elementi processuali utili.

Per le persone offese e per gli indagati la presenza di un avvocato penalista con competenze informatiche è ormai indispensabile: il professionista deve saper richiedere e interpretare dati come hash delle transazioni, individuare exchange coinvolti e coordinare richieste di congelamento. Solo così la strategia processuale può orientarsi tra misure patrimoniali, profili di responsabilità e opportunità di recupero dei fondi.

Il falso trading online: schema e impatto

La truffa che usa la falsa promessa del trading è tra le più diffuse in Lombardia. Il meccanismo tipico prevede un primo contatto via social o app di messaggistica, l’invito a versare un importo minimo e la simulazione di rendimenti su interfacce grafiche credibili. Dopo una fase di apparente profittabilità arriva la richiesta di ulteriori versamenti per “sbloccare” o prelevare i fondi e, quando la vittima cerca di riavere il denaro, emergono pretese di commissioni o tasse inesistenti. In realtà il capitale viene instradato verso wallet controllati dai truffatori e disperso in un reticolo di trasferimenti.

Il secondo raggiro: la recovery scam

Dopo la sottrazione iniziale spesso si attiva un secondo livello criminale: la cosiddetta recovery scam. Vittime disperate vengono contattate da sedicenti professionisti, studi legali internazionali o società di recupero che prospettano il ritrovamento dei fondi sulla blockchain dietro il pagamento di una somma anticipata. Anche questa condotta integra, nella maggior parte dei casi, una nuova truffa e dimostra l’esistenza di organizzazioni criminali strutturate che operano su più fronti.

Criptovalute come mezzo per occultare proventi illeciti

Oltre alle frodi rivolte ai risparmiatori, gli asset digitali vengono impiegati per nascondere i proventi di reati economici. Le indagini in Lombardia hanno evidenziato operazioni in cui le criptovalute servono a interrompere la tracciabilità dei flussi, reinvestire capitali di origine illecita o schermare profitti derivanti da frodi fiscali. In alcuni procedimenti è stata avanzata l’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere e conversione del denaro illecito in crypto; voci di cronaca hanno documentato sequestri patrimoniali rilevanti (cfr. caso riportato su IlTicino del 4 ottobre 2026).

Sequestri, giurisprudenza e confini delle misure

Uno dei nodi più delicati è il sequestro dei wallet. La giurisprudenza recente ha posto limiti significativi: non è sempre configurabile il sequestro per equivalente di Bitcoin rispetto a debiti tributari espressi in euro, se non è evidente il nesso diretto tra la criptovaluta e il profitto del reato. Questa interpretazione, discussa anche dalla dottrina, offre margini di azione alla difesa per contestare misure patrimoniali automatiche basate solo sul valore economico degli asset digitali.

Autoriciclaggio e pronunce rilevanti

In materia di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la conversione di denaro illecito in criptovalute può integrare il reato quando l’operazione è finalizzata a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza dei fondi (cfr. nota a sentenza Cass. pen. n. 27023/2026). Questo orientamento è applicato con attenzione nelle indagini economico-finanziarie lombarde e impone alla difesa di approfondire la reale funzione delle transazioni contestate.

Che cosa fare: pratiche investigative e strategie di difesa

Per le vittime una denuncia generica spesso non basta: è necessaria una querela tecnica che contenga elementi come hash delle transazioni, ricostruzione dei passaggi sulla blockchain, individuazione degli exchange coinvolti e una richiesta urgente di congelamento dei fondi. Le attività coordinate dalla Polizia Postale hanno dimostrato che, se l’intervento è tempestivo, è possibile bloccare wallet e recuperare risorse parzialmente. Per l’indagato, invece, l’avvocato penalista deve verificare il ruolo effettivo nell’organizzazione e contestare l’automatismo di misure patrimoniali che non tengano conto della concreta responsabilità.

In conclusione, tra Milano e la Lombardia il contesto giudiziario legato alle criptovalute richiede una fusione tra competenze legali e competenze tecniche: chi difende o indaga deve trasformare dati informatici complessi in elementi probatori validi, lavorando con urgenza sulle tracce digitali per tutelare interessi patrimoniali e personali.