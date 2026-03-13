Bando per incarico annuale di docenza in finanza turistica presso Olbia

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ha indetto una procedura comparativa pubblica per l’assegnazione di un incarico di docenza retribuito.

La selezione riguarda attività didattiche con durata annuale previste per il terzo slot dell’a.a. 2026/2026, rivolte allo svolgimento di un corso inserito nel terzo anno del percorso di studi. Questo annuncio sintetizza i punti salienti della procedura, offrendo una Guida pratica per chi intende concorrere, con indicazioni su contenuti del corso, modalità di partecipazione e scadenze.

Chi si candida troverà qui le informazioni fondamentali sul tipo di incarico, sulla sua collocazione accademica e sui criteri amministrativi. È importante sottolineare che si tratta di un’opportunità retribuita e a tempo determinato, pensata per integrare l’offerta formativa del dipartimento. Per orientarsi nella presentazione delle candidature è utile conoscere nel dettaglio il profilo didattico richiesto e la documentazione necessaria, così come le tempistiche ufficiali di pubblicazione e chiusura del bando.

Oggetto dell’incarico e collocazione didattica

L’incarico riguarda l’insegnamento di Finanza delle imprese turistiche, codice disciplinare SECS-P/09, attribuito con un impegno di 6 CFU. La proposta didattica prevede 36 ore di lezione in presenza e si inserisce nel terzo anno del corso di laurea in Economia e management del turismo. Il corso è catalogato come TAF B e sarà erogato presso la sede di Olbia, offrendo ai partecipanti l’occasione di contribuire alla formazione specialistica degli studenti in ambito turistico-economico.

Finalità e competenze attese

Il corso mira a fornire agli studenti strumenti per comprendere la gestione finanziaria delle imprese operanti nel settore turistico, con attenzione a problematiche come la programmazione degli investimenti, l’analisi del capitale circolante e la valutazione della redditività. I candidati devono quindi dimostrare competenze sia teoriche sia applicative in ambito finanziario, nonché la capacità di trasferire conoscenze professionali in aula. Elementi di didattica pratica e casi studio sono considerati utili per l’efficacia dell’insegnamento.

Requisiti e modalità di partecipazione

La procedura è comparativa e si basa sulla valutazione dei titoli presentati dai candidati. È richiesto il possesso di titoli accademici e professionali pertinenti al settore della finanza aziendale e, preferibilmente, esperienze consolidate nella gestione finanziaria di imprese o nella ricerca in ambito turistico. La documentazione da allegare comprende il curriculum dettagliato, eventuali pubblicazioni e certificazioni professionali che attestino l’esperienza didattica e scientifica. I partecipanti devono seguire le modalità di presentazione indicate nel bando ufficiale per garantire la validità della candidatura.

Presentazione dei titoli e criteri di selezione

I titoli verranno esaminati da una commissione incaricata di valutare la coerenza del profilo con gli obiettivi formativi del corso. Verranno considerati: il curriculum scientifico e professionale, le esperienze di insegnamento precedenti, le pubblicazioni rilevanti e il possesso di competenze specifiche in finanza turistica. È opportuno che i candidati presentino una descrizione sintetica della proposta didattica per il corso, evidenziando metodi di insegnamento e strumenti di valutazione degli studenti.

Scadenze, pubblicazione e documentazione

La pubblicazione ufficiale del bando è avvenuta il giorno Lunedì, 09 Marzo 2026. La procedura prevede una scadenza inderogabile per la presentazione delle candidature, fissata a Lunedì, 16 Marzo 2026 alle ore 10:00. Si raccomanda di rispettare questi termini e di verificare eventuali allegati o integrazioni pubblicate contestualmente al bando. Informazioni aggiuntive e la modulistica utile possono essere reperite nella sezione dedicata del dipartimento; eventuali allegati specificano documenti richiesti e formati accettati.

Condizioni contrattuali e valutazione finale

L’incarico è di natura retribuita e ha durata annuale, secondo le norme previste dall’ateneo per le collaborazioni didattiche. La determinazione del compenso avverrà nel rispetto dei regolamenti vigenti e in funzione del monte ore previsto. Dopo la valutazione comparativa, la graduatoria finale determinerà l’assegnazione dell’incarico; il vincitore sarà quindi invitato a formalizzare il rapporto contrattuale con l’università. Si invita infine a contattare l’ufficio del dipartimento per chiarimenti amministrativi e per ricevere indicazioni sui passaggi successivi alla selezione.