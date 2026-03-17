Futures, mercato fisico e shock di Hormuz: cosa aspettarsi dai prezzi del petrolio

Lo shock derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz ha messo in luce un fenomeno cruciale: il divario tra il mercato fisico del petrolio e i prezzi scambiati sui futures.

Mentre alcune quotazioni cartacee sono tornate a scendere dopo picchi che hanno superato i 100 dollari al barile, i prezzi fisici come il Dubai hanno mostrato un premio fisico molto elevato, segnalando difficoltà reali nella consegna delle forniture. L’azione coordinata dell’IEA, con il rilascio straordinario di 400 milioni di barili, è stata pensata per alleggerire la tensione, ma la sua efficacia richiede settimane o mesi per tradursi in carburante sul mercato.

Contemporaneamente, figure politiche e tecniche hanno sottolineato l’importanza delle aspettative incorporate nei mercati finanziari. Il direttore del Consiglio Economico Nazionale ha richiamato l’attenzione sulla forward curve come indicatore utile delle aspettative future, osservando che quella curva non ritorna al prezzo preconflitto di 73 dollari fino al 2027. Tuttavia, studi e prove storiche indicano che i futures perdono potere predittivo in contesti bellici: durante periodi di guerra la relazione statistica tra prezzi e prezzi futuri si indebolisce drasticamente rispetto ai periodi di pace.

Perché i futures possono fuorviare in tempo di guerra

I contratti futures sono strumenti che sintetizzano aspettative, costo del trasporto e rischi di stoccaggio, ma non sempre riflettono immediatamente l’esaurimento della disponibilità fisica. In contesti in cui una parte significativa dell’offerta mondiale viene tolta dal mercato — come dopo i tagli di produzione e gli stop agli impianti in risposta agli attacchi — il mercato fisico mette in evidenza scorte limitate e primati di prezzo che il mercato cartaceo non riesce a incorporare subito. Dati storici e ricerche indicano che, in questi frangenti, la correlazione tra prezzi spot e prezzi futuri si riduce notevolmente.

Esempi storici e misura statistica

Analisi comparate mostrano differenze nette: regressioni tra prezzo e futures con ritardi temporali evidenziano un fit statistico molto più alto in assenza di conflitti rispetto ai periodi bellici. Per esempio, in fasi non belliche l’R2 aggiustato può arrivare a 0,94, mentre durante i conflitti scende a valori intorno a 0,12, indicando una perdita di potere esplicativo dei futures. Eventi come le guerre del Golfo hanno mostrato questa dinamica, in cui le aspettative di mercato si sono rivelate meno affidabili fino a quando l’offerta fisica non è tornata stabile.

Il divario tra carta e petrolio: cause e conseguenze

Un segnale che non può essere ignorato è il consistente premio fisico osservato su alcune referenze come il Dubai, con differenziali che in casi recenti hanno raggiunto valori molto elevati rispetto ai contratti futuri. Questo scarto nasce quando la domanda locale e le difficoltà logistiche rendono urgente l’acquisto di cargo pronti alla consegna, costringendo raffinerie e acquirenti a pagare di più per il grezzo fisico. Di conseguenza, prodotti raffinati come jet e diesel hanno visto cracker e margini salire a livelli mai visti, causando problemi di approvvigionamento in regioni vulnerabili.

Implicazioni pratiche per raffinerie e paesi importatori

Le raffinerie, soprattutto in Asia, hanno iniziato a valutare riduzioni dei tassi di lavorazione a causa della scarsità di greggio disponibile e della competizione per scorte limitate. Nessuna misura di mercato cartaceo può risolvere istantaneamente la fisicità del problema: anche grandi rilasci di scorte strategiche richiedono tempo per raggiungere i porti e trasformarsi in carburante pronto all’uso. Le alternative logistiche e l’accesso a greggi sostitutivi si sono rivelati insufficienti a colmare immediatamente una perdita dell’ordine di milioni di barili al giorno.

Proiezioni, rischi e indicazioni per decisori e investitori

Gli osservatori di mercato e alcune società di ricerca indicano scenari in cui i prezzi spot possono spingersi molto più in alto rispetto alle curve future, con proiezioni che indicano livelli fino a 150 dollari al barile e, in casi estremi, la possibilità non trascurabile di valori ancora maggiori. Allo stesso tempo, rappresentanti governativi puntano sui mercati finanziari come segnale che lo shock sia temporaneo, con previsioni di discesa verso livelli sotto i 50 dollari sul lungo orizzonte. Questa dicotomia mostra che rischio e incertezza rimangono elevati: gli investitori dovrebbero valutare posizioni sulla base di scenari multipli e i policy maker considerare misure sia di breve termine (rilasci coordinati) sia di medio periodo (diversificazione delle rotte e capacità di raffinazione).

In conclusione, la distanza tra mercato fisico e futures è un campanello d’allarme che impone prudenza. Le curve forward offrono indicazioni utili ma non definitive in situazioni di shock d’offerta come quello creato dallo Stretto di Hormuz; la tempistica e l’entità del ritorno a prezzi preconflitto rimangono incerte, con la forward curve che non riconduce ai 73 dollari prebellici fino al 2027 secondo alcune valutazioni. Per chi opera sui mercati o decide politiche energetiche, la parola d’ordine è preparazione a scenari multipli e attenzione alle dinamiche reali del mercato fisico.