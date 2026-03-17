Mobilità internazionale 2026/2027: bando Overseas della Facoltà di Economia

La Facoltà di Economia ha pubblicato il bando OVERSEAS 2026/2027 dedicato alla mobilità internazionale verso atenei partner situati al di fuori dell’Europa.

Questo avviso istituzionale definisce le opportunità per studenti e studentesse interessati a trascorrere un periodo di studio o ricerca presso istituzioni straniere, promuovendo lo scambio accademico e la crescita professionale. Nel testo del bando sono indicati i criteri generali, le procedure di selezione e le finalità del programma, pensato per favorire l’internazionalizzazione del percorso formativo all’interno di Sapienza.

Partecipare al programma implica consultare con attenzione il bando OVERSEAS 2026/2027, dove si trovano i dettagli operativi e le informazioni essenziali. Il bando, pubblicato il 13 Marzo 2026, contiene indicazioni su come presentare la candidatura, i documenti richiesti e le modalità di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. Per chi desidera confrontarsi con un’esperienza all’estero, è fondamentale leggere il testo integrale e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda, in modo da rispettare tutte le procedure amministrative previste.

Destinatari e requisiti

Il bando è rivolto principalmente agli studenti iscritti alla Facoltà di Economia interessati a svolgere un periodo formativo presso università partner extra-europee. I requisiti specifici per l’ammissione, così come eventuali criteri di merito e requisiti curriculari, sono elencati nel testo del bando; è dunque necessario verificare la sezione dedicata ai requisiti di partecipazione per comprendere soglie di carriera, piano di studi e eventuali condizioni legate al tirocinio o alla ricerca. L’adesione al programma presuppone la disponibilità a rispettare regolamenti universitari e accordi internazionali.

Documentazione e scadenze

Per candidarsi occorre presentare la documentazione indicata nel bando OVERSEAS 2026/2027, che comprende tipicamente modulistica ufficiale, curriculum, piano di studio proposto e certificazioni richieste dalle università partner. Il bando pubblicato il 13 Marzo 2026 specifica le tempistiche e le scadenze per la presentazione delle domande; poiché i termini possono variare in funzione dell’accordo con ciascun ateneo partner, è importante consultare il documento ufficiale e la segreteria didattica per ogni aggiornamento o chiarimento procedurale prima della presentazione.

Modalità e vantaggi della mobilità

La mobilità prevista dal bando offre la possibilità di integrare il percorso accademico con esperienze internazionali, ampliando competenze linguistiche, metodologiche e professionali. Tra i vantaggi principali si annoverano l’accesso a corsi specialistici non offerti a livello locale, la costruzione di una rete internazionale e la possibilità di acquisire crediti riconosciuti dal proprio piano di studi. Il bando illustra inoltre eventuali supporti amministrativi e indicazioni relative al riconoscimento del carico didattico sostenuto all’estero, che devono essere concordati con il tutor accademico prima della partenza.

Università partner extra-europee

Le università coinvolte nel programma sono istituzioni partner fuori dall’Europa con le quali la Facoltà ha stabilito accordi per lo scambio accademico. L’elenco completo delle università partner e le specifiche di ogni convenzione sono consultabili nel testo del bando OVERSEAS 2026/2027. Prima di scegliere la destinazione è consigliabile valutare l’offerta formativa dell’ateneo ospitante, le lingue di insegnamento e le condizioni pratiche come alloggio e assicurazione, elementi chiariti nel bando e negli allegati informativi che accompagnano l’avviso.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla procedura di candidatura è possibile fare riferimento alla segreteria della Facoltà di Economia e consultare il bando OVERSEAS 2026/2027 pubblicato il 13 Marzo 2026. Sapienza Università di Roma resta a disposizione per supportare i candidati nella lettura del bando, nella predisposizione della documentazione e nelle questioni amministrative correlate. © Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma – (+39) 06 49911 – C.F.: 80209930587 – P. Iva: 02133771002