Giorgia Meloni parla di migranti, economia e nucleare in un’intervista

La premier Giorgia Meloni parla delle sue priorità politiche e personali, dalla gestione dei migranti alla crescita economica

In un’intervista esclusiva, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso le sue priorità politiche e personali, tra cui la gestione della crisi migratoria e la crescita economica dell’Italia. Meloni ha raggiunto un traguardo personale, smettendo di fumare da 100 giorni, e ora si concentra sugli obiettivi nazionali.

La premier ha sottolineato l’importanza di proteggere le frontiere europee dall’immigrazione incontrollata e di difendere il sistema Schengen. Ha anche parlato della necessità di mantenere la neutralità nel risiko bancario e di sostenere l’economia nazionale attraverso interventi sull’energia e sulla Zes.

La crisi migratoria e la risposta europea

Meloni ha affermato che la stragrande maggioranza delle Nazioni europee condivide la posizione italiana sulla necessità di proteggere le frontiere esterne. La crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata prevista per il 15 agosto richiedono la massima attenzione e misure necessarie. La premier ha sottolineato che l’Italia continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti finora.

La flessibilità di bilancio e l’energia

Il governo ha ottenuto una flessibilità di bilancio che molti ritenevano impossibile, dimostrando la capacità dell’Italia di proporre soluzioni efficaci in Europa. Le risorse aggiuntive disponibili sul fronte energia, pari a 14 miliardi di euro nel prossimo biennio, saranno utilizzate per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi sulle famiglie e sulle imprese. Meloni ha anche parlato della possibilità di utilizzare queste risorse per incentivare lo sviluppo di tecnologie prodotte in Italia e in Europa.

Il nucleare e la competitività italiana

Meloni ha espresso la determinazione del governo ad andare avanti con il nucleare di nuova generazione, considerandolo una soluzione per la sicurezza energetica e per costi più bassi nel medio e lungo periodo. La legge delega è stata approvata in prima lettura alla Camera e il governo sta lavorando ai decreti attuativi. La premier ha anche parlato della necessità di invertire la tendenza della bassa produttività del lavoro in Italia, che è legata alla struttura produttiva del Paese.

Il piano d’azione per l’export del governo sta producendo buoni risultati e l’Italia continua a crescere nonostante i problemi globali.