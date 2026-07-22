GSTH S.R.L. cerca finanziamenti per ristrutturazione a Bresso: ecco i dettagli

GSTH S.R.L. sta cercando finanziamenti per la ristrutturazione di un immobile a Bresso. Con un tasso di interesse del 13,5% e una garanzia ipotecaria, scopri come investire in questo progetto.

Nel cuore di Bresso, a pochi passi da Milano, si sta sviluppando un progetto immobiliare che sta attirando l’attenzione di molti investitori. GSTH S.R.L, una società con sede a Bresso, ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare la ristrutturazione di un immobile situato in Via San Francesco d’Assisi 6. Questo progetto non solo promette un ritorno interessante, ma offre anche una garanzia ipotecaria che rassicura gli investitori.

La società, guidata da Giuseppe Spadafora, ha già iniziato i lavori di ristrutturazione e sta cercando di raccogliere 100.000 EUR per completare il progetto. L’immobile, attualmente un seminterrato, sarà trasformato in un appartamento residenziale di 81 m², con un box auto aggiuntivo. Il valore previsto post-ristrutturazione è stimato tra 182.380 e 214.856 EUR, un investimento che promette un ritorno significativo.

La posizione strategica di Bresso

Bresso, un comune di 26.248 abitanti situato a nord di Milano, è una località in crescita. La sua vicinanza al Parco Nord Milano e la connessione con il centro di Milano tramite la linea metropolitana M5 lo rendono un luogo ideale per chi cerca una residenza a prezzi accessibili. A, il prezzo medio richiesto per il residenziale a Bresso era di 2.519 EUR/m², un valore che continua ad attrarre acquirenti e investitori.

Il mercato immobiliare di Bresso è in espansione, con nuovi sviluppi residenziali come il complesso Silvadomus in Via Don Pozzi. Questo conferma la fiducia degli operatori nell’assorbimento locale e rende il progetto di GSTH S.R.L. ancora più interessante. Gli affitti residenziali sono cresciuti del 16,5% su base annua, riflettendo una domanda sostenuta nella prima cintura milanese.

Il profilo del titolare del progetto

GSTH S.R.L. è una società costituita e guidata da Giuseppe Spadafora, un imprenditore con lunga esperienza nel settore immobiliare. La società ha un capitale sociale di 20.000 EUR e opera nella consulenza aziendale e nel settore immobiliare. I bilanci depositati mostrano uno storico operativo costantemente in utile, con ricavi di 17.875 EUR nel 2026 e 17.850 EUR nel 2026.

Giuseppe Spadafora è personalmente proprietario dell’immobile di progetto e dei box auto correlati, garantendo il prestito con un’ipoteca immobiliare. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per gli investitori, che possono contare su una copertura del 200% del prestito.

Dettagli del progetto e opportunità di investimento

Il progetto consiste nella ristrutturazione di un immobile al piano seminterrato di Via San Francesco d’Assisi 6, Bresso. La superficie utile dell’appartamento sarà di 81 m², con un box auto aggiuntivo di 12 m². I lavori di ristrutturazione sono già iniziati e l’appartamento è già in vendita a un prezzo richiesto di 200.000 EUR.

Il prestito ha una durata di 12 mesi a un tasso base del 13,5% annuo, con un cashback del 1% per investimenti superiori a 3.000 EUR e del 2% per investimenti superiori a 10.000 EUR. Gli interessi sono pagati mensilmente, mentre il capitale è rimborsato in un’unica soluzione a scadenza. La garanzia ipotecaria è concessa da Giuseppe Spadafora in qualità di terzo datore di ipoteca, con una copertura del 200% del prestito.

Gli investitori possono partecipare a questa campagna attraverso la piattaforma Stock.estate, un fornitore europeo di servizi di crowdfunding autorizzato dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria rumena. I fondi sono versati su un conto escrow notarile e rilasciati solo alla sessione notarile di chiusura, garantendo la sicurezza degli investimenti.

Analisi finanziaria e rischi

L’analisi finanziaria del progetto mostra un margine lordo che varia dal 40,1% al 41,9% dei ricavi, a seconda dello scenario di vendita. Anche nello scenario più basso, il margine netto dopo tutti i costi di finanziamento è positivo. Il rimborso del prestito è garantito dalla vendita dell’appartamento e del box auto, già sul mercato a un prezzo richiesto di 200.000 EUR.

Tra i rischi principali ci sono il rischio di mercato, il rischio di costruzione e il rischio di rimborso. Tuttavia, questi rischi sono mitigati dalla garanzia ipotecaria, dalla copertura del 200% del prestito e dalla posizione strategica dell’immobile. I lavori di ristrutturazione sono già in corso e i permessi sono stati approvati, riducendo ulteriormente i rischi per gli investitori.

Investire in questo progetto significa non solo contribuire alla ristrutturazione di un immobile a Bresso, ma anche beneficiare di un ritorno interessante e di una garanzia ipotecaria che rassicura. Con un tasso di interesse del 13,5% e un cashback aggiuntivo, questa opportunità di investimento è sicuramente da considerare.