Guida ai corsi di Economia e Finanza dell’università di Catania

Meta-introduzione

Breve guida pratica per studenti e futuri iscritti al Dipartimento di Economia e Impresa (Università di Catania): informazioni essenziali sui corsi di laurea in Economia (L-33) e Finanza aziendale (LM-77), avvisi didattici, eventi formativi e opportunità di finanziamento.

Cosa offrono i corsi

– Percorsi: Laurea triennale in Economia (L-33) e Laurea magistrale in Finanza aziendale (LM-77).

– Approccio: integrazione tra fondamenti teorici e applicazioni pratiche per la gestione aziendale e l’analisi degli investimenti.

– Supporti: tutorato, seminari tematici e borse di studio che accompagnano lo studente nel percorso formativo.

Dove trovare informazioni ufficiali

– Per i non iscritti: consultare le pagine “Presentazione del Corso” e “Piani di Studio” nella sezione “Studia con noi”.

– Per gli iscritti: controllare con regolarità la sezione “Avvisi” del corso per comunicazioni su lezioni, scadenze ed eventi.

Avvisi recenti e variazioni di calendario

– Comunicazione importante: sospensioni temporanee delle lezioni con cancellazioni previste per il corso di Finanza aziendale nei giorni 9, 10 e 11 marzo (comunicazione del Dipartimento).

– Cosa fare subito: – Aggiornare il proprio calendario accademico. – Verificare la presenza di materiali integrativi o lezioni di recupero sulle piattaforme istituzionali. – Monitorare la sezione “Avvisi del CdL” per evitare disallineamenti su esami e scadenze.

Eventi e seminari in arrivo

– Incontro segnalato: Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania — 4 marzo 2026, ore 8:15–10:15, Aula Magna del Dipartimento di Economia e Impresa.

– Perché partecipare: i seminari collegano teoria e pratica, facilitano il networking e offrono spunti concreti per chi si avvicina alla gestione finanziaria e agli investimenti.

– Relazioni finali: i partecipanti ai seminari professionalizzanti devono consegnare una relazione finale per il riconoscimento dei crediti.

Scadenze e modalità di consegna

– Seminario “Innovazione e sostenibilità: le nuove prospettive di management per l’impresa moderna” – Termine consegna relazione: 31 marzo 2026. – Modalità: upload nel canale Teams dedicato (codice xjx8pyb).

– Linee guida per la relazione: documentare il lavoro svolto, collegare teoria e pratica aziendale, rispettare forma e scadenze per ottenere i crediti.

Bando borse di studio INFN: cosa sapere

– Opportunità attiva: bando INFN per borse di studio (verificare se ancora aperto nella sezione “Notizie ed Eventi DEI”).

– Requisiti generali indicati nel bando: – Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18) o in Scienze economiche e statistiche (L33), oppure titolo equipollente conforme al decreto interministeriale del 9 luglio 2009. – Documentazione richiesta e criteri di selezione (durata, impegni, valutazione) specificati nel bando stesso.

– Raccomandazioni per la candidatura: – Preparare e allegare certificati di laurea e dichiarazioni di equipollenza se necessarie. – Inviare una domanda completa e conforme alle istruzioni per migliorare la posizione in graduatoria. – Controllare regolarmente la sezione “Notizie ed Eventi DEI” per integrazioni e aggiornamenti ufficiali.

Consigli pratici per studenti e aspiranti

– Organizzazione: aggiornare i piani di studio e il calendario personale non appena vengono pubblicati nuovi avvisi.

– Partecipazione: frequenta seminari e incontri per costruire rete professionale e arricchire il CV.

– Borse e finanziamenti: verifica requisiti e scadenze, prepara la documentazione per tempo.

– Canali da monitorare: Avvisi, Notizie ed Eventi, Studia con noi — sono le fonti ufficiali per lezioni, bandi e scadenze.

Azioni rapide (checklist)

– Iscritto? Controlla Avvisi e Teams ogni settimana.

– Non ancora iscritto? Leggi Presentazione del Corso e Piani di Studio.

– Interesse per borse INFN? Scarica il bando, verifica i requisiti e prepara certificati/equipollenze.

– Parteciperai al seminario del 4 marzo o al corso su Innovazione e sostenibilità? Segna le scadenze e carica la relazione su Teams entro il 31 marzo 2026.

Aggiornamenti ufficiali

Tutte le modifiche, integrazioni e nuovi avvisi saranno pubblicati sui canali istituzionali del Dipartimento di Economia e Impresa e sulle sezioni web citate. Per informazioni dettagliate e documenti ufficiali, fare sempre riferimento alle pagine del corso e alla modulistica indicata dal Dipartimento.