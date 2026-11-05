Impara a gestire il percorso formativo, le scadenze e le scelte degli esami con la nostra guida dettagliata.

Il percorso formativo rappresenta l’elenco degli esami che dovrai sostenere per completare il tuo corso di laurea. Per chi frequenta la Sapienza, le operazioni di presentazione, modifica e verifica avvengono esclusivamente tramite il portale Infostud, seguendo una tempistica ben definita. Se rispetti le date di chiusura e le procedure indicate, potrai prenotare tutti gli appelli disponibili senza incorrere in inconvenienti dell’ultimo minuto.

Scadenze e modalità di presentazione per l'anno accademico 2026/2027

Il periodo in cui è possibile presentare il piano di studi, sia esso nuovo o una revisione di quello degli anni precedenti, va dal 1 novembre 2026 al 31 luglio 2027. La procedura è completamente autonoma: accedi a Infostud, scarica il manuale di compilazione in PDF e inserisci i dati richiesti. Dopo aver compilato, premi Invia, quindi Richiedi approvazione del piano di studi e infine Conferma invio. Saltare uno di questi passaggi fa sì che il piano resti in bozza e non venga recapitato alla Segreteria.

Tempistiche di approvazione

L'approvazione non è automatica; la Segreteria verifica la coerenza della struttura didattica. Una volta accettato, occorrono 24-48 ore perché il sistema Gomp e Infostud si sincronizzino: solo allora potrai vedere le date e le prenotazioni degli esami del nuovo percorso. È consigliabile programmare eventuali modifiche con ampio anticipo rispetto alle scadenze per la prenotazione degli appelli.

Una sola modifica consentita nell'anno accademico

Dopo aver inviato il percorso, la normativa prevede la possibilità di effettuare una unica variazione nello stesso anno. Per attivarla, devi prima inviare una mail a giovanna.fortunato@ dal tuo indirizzo istituzionale, con oggetto “Annullamento Percorso Formativo”. Solo dopo aver ricevuto conferma potrai inserire il nuovo piano. Attenzione: se scopri un nuovo errore dopo la seconda modifica, dovrai attendere l'anno successivo; non è prevista alcuna correzione ulteriore.

Regole per gli esami a scelta e gestione dei crediti

Quando compili la sezione dedicata alle esami a scelta, non è sufficiente scrivere “Attività a scelta dello studente”. Devi indicare esplicitamente i corsi che intendi sostenere, specificando codice insegnamento e credito. Puoi scegliere insegnamenti del tuo stesso corso o, tramite la “ricerca avanzata”, corsi di altre facoltà o dipartimenti, purché siano di livello equivalente (triennali con triennali, magistrali con magistrali). Per gli studenti che devono coprire, ad esempio, 9 CFU a scelta, è possibile combinare un insegnamento da 6 CFU e uno da 3 CFU, oppure un unico corso da 9 CFU. Non è ammesso inserire esami già sostenuti, duplicati con lo stesso nome, o corsi mutuati con contenuti sovrapponibili.

Tempistiche di svolgimento degli esami modificati

Se durante l'anno accademico cambi un insegnamento, potrai sostenere l'esame solo dopo che il corso è stato erogato interamente. Per i corsi del primo semestre, gli appelli sono a gennaio-febbraio; per quelli del secondo semestre, gli esami sono disponibili solo nella sessione di giugno-luglio. Consultare regolarmente i calendari didattici è fondamentale per non perdere le scadenze.

Convenzioni con gli Ordini professionali di Latina

La Facoltà di Economia ha stipulato due convenzioni specifiche. La prima, con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina, prevede per gli studenti della triennale l'inserimento dell'esame di Revisione aziendale nel percorso e, per i magistrali, il conseguimento dei crediti indicati negli articoli 1 e 3 del provvedimento. I benefici includono un tirocinio di 6 mesi nell'ultimo anno e l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per la professione. La seconda convenzione, con l'Ordine provinciale dei consulenti del lavoro, prevede un tirocinio anch'esso svolto in concomitanza con l'ultimo anno; i crediti richiesti sono già parte del percorso obbligatorio. Per approfondire, è possibile scaricare i documenti relativi alle convenzioni dalla segreteria dei percorsi formativi.

Dove trovare i piani di studio aggiornati

Il piano di studi ufficiale è consultabile sul catalogo dei corsi di studio di Sapienza: basta digitare il nome del corso (ad es. “economia”) e accedere alla pagina dedicata, dove sono elencati insegnamenti, crediti e curricula. In alternativa, è possibile visitare la sezione “offerta formativa della Facoltà” per una panoramica completa dei corsi triennali e magistrali disponibili.