Scopri passo passo come immatricolarti al corso di Economia Aziendale, le date chiave e il test di autovalutazione per evitare gli O.F.A.

Il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale (CLEA LT) è aperto a tutti gli studenti senza richiedere un test di ammissione. Questo significa che chi desidera intraprendere gli studi in discipline aziendali può procedere direttamente con l’immatricolazione, rispettando le scadenze indicate dall’ateneo.

Scadenze e procedura per l’immatricolazione 2026/27

Le richieste di ingresso devono essere presentate entro il 31 ottobre tramite la pagina dedicata sul sito dell’Università. La procedura prevede la compilazione di un modulo online, l’upload dei documenti richiesti (carta d’identità, codice fiscale, certificato di laurea o diploma) e la conferma del pagamento di eventuali tasse di iscrizione. Per l’anno accademico 2026-27 le iscrizioni ufficiali partono il 16 luglio, ma è consigliabile completare tutti i passaggi il prima possibile per evitare intoppi amministrativi.

Il test di autovalutazione: quando e perché sostenerlo

Pur non essendo obbligatorio, è possibile partecipare a un test di autovalutazione a risposta multipla progettato per misurare le conoscenze pregresse degli studenti in Ragioneria ed Economia Aziendale 1. Superando il test, l’allievo è esentato dagli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti per il primo anno, consentendogli di seguire direttamente il percorso curricolare previsto.

Programmazione delle sessioni di test

Le date precise delle due sessioni di autovalutazione saranno comunicate in un avviso successivo. Al momento, gli studenti sono invitati a monitorare il sito dell’ateneo per aggiornamenti su orari, modalità di svolgimento telematico e eventuali requisiti tecnici.

Proroga delle scadenze e comunicazioni aggiuntive

A causa di esigenze organizzative, il termine per completare le immatricolazioni ai corsi a accesso libero e per le successive iscrizioni agli anni successivi è stato esteso al 3 dicembre 2026. Tale proroga consente a chi non ha ancora terminato le pratiche di farlo senza perdere la possibilità di avviare gli studi nel nuovo anno accademico.

Parallelamente, la Biblioteca di Economia Aziendale resterà chiusa il 3 novembre per lavori di manutenzione. Gli studenti sono invitati a consultare le risorse digitali disponibili sulla piattaforma dell’ateneo durante il periodo di chiusura.

Infine, è in corso lo scorrimento della graduatoria Erasmus+ per l’anno accademico 2026/27. Gli studenti idonei sono stati contattati individualmente via e-mail; per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Di Paola Nadia.

Strumenti di supporto e opportunità di finanziamento

L’ateneo mette a disposizione un canale Microsoft Teams dedicato agli studenti del corso magistrale in Economia Aziendale per condividere notizie, eventi e materiali didattici; il codice di accesso è 3p9d2vc. Inoltre, è aperta la Call for Applications – Financial Support to Third Parties, che offre borse di studio e finanziamenti a chi intende svolgere tirocini o progetti di ricerca collegati al mondo aziendale.

Chi desidera iscriversi al Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale ha un percorso chiaro e accessibile: rispettare le scadenze entro il 31 ottobre (o la proroga al 3 dicembre), valutare la partecipazione al test di autovalutazione per eliminare gli OFA, e sfruttare le risorse digitali messe a disposizione dall’università per un avvio di studi senza intoppi.