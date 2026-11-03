Scopri i dettagli degli attacchi statunitensi su Qeshm e le ragioni della loro discrezione

Negli ultimi giorni la Stati Uniti hanno varato una serie di missili contro l’isola di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz. Le esplosioni, segnalate da fonti iraniane, non sono state accompagnate da alcun comunicato ufficiale, alimentando la curiosità sugli obiettivi reali dell’operazione.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha più volte minimizzato la probabilità di una nuova guerra con l’Iran, ricordando le vicende del conflitto passato e sostenendo che “non è nemmeno una guerra” perché le ostilità sono cessate da mesi. Le sue parole giungono subito dopo le elezioni di metà mandato tenutesi martedì.

Le dichiarazioni di Trump e il clima politico post-midterm

Il lunedì, durante una conferenza stampa, Trump ha affermato: “We had a war with Iran. We won” e ha sottolineato l’assenza di combattimenti recenti. Questa dichiarazione ha suscitato molte domande sulla reale intenzione di Washington di impegnarsi nuovamente in un conflitto armato. Alcuni osservatori hanno interpretato il suo tono come un tentativo di rassicurare l’opinione pubblica americana in vista delle elezioni.

Nonostante le parole di rassicurazione, il governo statunitense ha continuato a lanciare colpi limitati contro obiettivi iraniani per diverse settimane. Gli attacchi sono stati descritti da fonti interne come difensivi, volti a impedire a Teheran di minacciare le navi commerciali che transitannto nello Stretto di Hormuz.

Dettagli operativi degli attacchi su Qeshm

Le esplosioni sono state riportate per la prima volta lunedì su piattaforme di social media, con immagini che mostrano fumo e detriti sull’isola di Qeshm. Un funzionario anonimo ha dichiarato che le azioni erano mirate a neutralizzare sistemi di difesa aerea iraniani, in particolare missili superficie-aria che avrebbero potuto colpire aeromobili statunitensi presenti nella zona.

Un’altra fonte, anch’essa riservata, ha definito gli interventi “difensivi” e li ha inquadrati come risposta a un attacco diretto contro un velivolo americano. Il Pentagono, attraverso il comando CENTCOM, non ha commentato pubblicamente, lasciando spazio a speculazioni sul reale livello di escalation.

Strategia di silenzio e possibili scenari futuri

L’assenza di comunicati ufficiali è stata interpretata come una scelta deliberata per non dare l’impressione di una ripresa delle grandi operazioni belliche. Un alto funzionario ha affermato che Washington vuole evitare di “segnalare” intenzioni di escalation, mantenendo la campagna sotto il radar mediatico.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono poco credibili le affermazioni secondo cui non ci saranno ulteriori aumenti di tensione dopo le elezioni. La combinazione di attacchi mirati, dichiarazioni difensive e silenzio ufficiale potrebbe, a loro avviso, preparare il terreno per un eventuale aumento delle ostilità qualora le condizioni lo richiedessero.