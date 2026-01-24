Guida Completa al Corso di Laurea in Finanza e Assicurazioni: Cosa Devi Sapere

Benvenuti sulla pagina dedicata al Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Assicurazioni, un percorso accademico concepito per formare professionisti esperti nel settore finanziario.

Questo corso offre un’ampia gamma di opportunità, mirate a sviluppare competenze pratiche e teoriche nel campo della finanza e delle assicurazioni.

Percorsi di eccellenza

Il nostro ateneo ha recentemente aperto le porte ai Percorsi di Eccellenza, un’iniziativa rivolta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e competenze. Questi percorsi sono progettati per valorizzare la formazione accademica degli studenti meritevoli, offrendo attività di integrazione culturale e un avvicinamento alla metodologia della ricerca scientifica.

Dettagli sui percorsi

Le attività incluse nei Percorsi di Eccellenza possono variare. Alcune sono programmate dal Consiglio del Corso di Studio e comprendono seminari, tirocini e approfondimenti disciplinari. Altre, invece, sono concordate direttamente con gli studenti, in base ai loro interessi. Il percorso annuale prevede un impegno di 100-200 ore, senza però il riconoscimento di crediti accademici.

Eventi e seminari

Numerosi eventi sono organizzati durante l’anno accademico per arricchire l’esperienza formativa degli studenti. Ad esempio, il seminario condotto dalla Cassa Depositi e Prestiti si terrà il 15 dicembre 2026 e tratterà il tema della costruzione di un prodotto di Risparmio Postale. Questa è un’ottima occasione per comprendere i processi finanziari e le sfide attuali nel settore.

Incontro con esperti del settore

In aggiunta, il corso offre incontri con esperti come il Dott. Daniele Caroni, che parlerà di geopolitica e mercati finanziari. Tali eventi sono fondamentali per aiutare gli studenti a orientarsi nel mondo del lavoro e comprendere le dinamiche del settore.

Opportunità di tirocinio e placement

Il Corso di Laurea offre anche opportunità significative di tirocinio, come il bando di selezione per 26 borse di studio curriculari presso il Palazzo del Quirinale. Queste esperienze pratiche sono essenziali per prepararsi al meglio al futuro professionale.

Preparazione al mondo del lavoro

Attraverso il Career Service, gli studenti possono accedere a eventi di orientamento e recruitment, come il Career Day che si tiene ogni anno. Questi eventi consentono di entrare in contatto diretto con potenziali datori di lavoro e di esplorare le opportunità di carriera disponibili.

Risorse aggiuntive e borse di studio

Infine, il corso promuove anche borse di studio, come quelle offerte dall’ANASF, per sostenere gli studenti nel loro percorso di studi. Queste borse sono destinate a laureati in ambito economico e possono rappresentare un’importante risorsa per la formazione professionale.

Il Corso di Laurea in Finanza e Assicurazioni offre un’ampia gamma di opportunità formative, dall’accesso a percorsi di eccellenza a eventi di networking con esperti del settore. Gli studenti sono incoraggiati a sfruttare al massimo queste risorse per costruire un futuro professionale di successo.