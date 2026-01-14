in News

Guida Definitiva alle Criptovalute per il Calcolo dell’ISEE 2026

Nel corso del 2026, la Legge di Bilancio ha apportato cambiamenti significativi riguardo al trattamento delle criptoattività ai fini del calcolo dell’ISEE.

Rispetto al passato, caratterizzato da una certa incertezza, è stato ufficializzato l’obbligo di includere le valute virtuali nella valutazione della situazione economica patrimoniale dei contribuenti.

Coloro che si apprestano a presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovranno prestare particolare attenzione a come valorizzano il proprio portafoglio di criptovalute, poiché le nuove modalità di calcolo sono equiparate a quelle dei conti correnti tradizionali.

Novità legislative e inclusione delle criptovalute

Le modifiche più rilevanti sono contenute nei commi 32, 33 e 34 della Legge di Bilancio, i quali modificano le normative precedenti (D.L. 201/2011 e DPCM 159/2013). In particolare, il comma 32 stabilisce che le criptovalute devono essere incluse nel patrimonio mobiliare, chiarendo definitivamente la loro classificazione. Questo cambiamento elimina ogni ambiguità e stabilisce un nuovo standard per la loro considerazione ai fini ISEE.

Come calcolare il valore delle criptovalute

Un passo avanti significativo riguarda il metodo di valorizzazione delle criptoattività. Fino a poco tempo fa, si faceva riferimento principalmente al saldo al 31 dicembre, mentre adesso la normativa prevede un approccio più complesso, simile a quello utilizzato per altri strumenti finanziari. Per il calcolo dell’ISEE 2026, le criptovalute dovranno essere valutate considerando sia il saldo finale sia la giacenza media annua.

Per ogni wallet o piattaforma di trading, sarà necessario determinare due valori distinti: il saldo al 31 dicembre e la giacenza media durante l’anno. Nella DSU, dovrà essere indicato il valore più elevato tra i due. Questo approccio richiede una maggiore precisione nella raccolta dei dati, specialmente in un contesto caratterizzato da alta volatilità e transazioni frequenti.

Riferimenti temporali per l’ISEE 2026

È importante ricordare che l’ISEE si basa sulla situazione patrimoniale del secondo anno precedente alla presentazione della domanda. Pertanto, per chi richiede l’ISEE nel 2026, i dati da considerare saranno quelli dell’anno solare 2026. Questo aspetto è cruciale per garantire che tutti i valori siano aggiornati e accurati per il corretto calcolo dell’indicatore.

Con l’introduzione di queste nuove regole, il mondo delle criptovalute si integra sempre di più nel sistema fiscale e sociale, richiedendo una maggiore attenzione da parte dei contribuenti. Per chi ha dubbi o desidera chiarimenti sulla fiscalità delle proprie attività di trading, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.

