Guida pratica all’ammissione alla laurea magistrale in Economia e finanza

Accedere al corso di laurea magistrale in Economia e finanza di Ca’ Foscari richiede una serie di passaggi chiari: verificare i titoli riconosciuti, dimostrare la preparazione personale, attestare la conoscenza della lingua inglese e seguire la procedura digitale di immatricolazione.

Questo testo riassume le tappe fondamentali, i requisiti curriculari e i documenti che dovrai predisporre per completare la pratica senza intoppi. Se possiedi un titolo conseguito all’estero, tieni presente che l’iter può includere procedure aggiuntive legate al visto e al riconoscimento del titolo.

Il corso è ad accesso libero e l’immatricolazione è riservata a chi soddisfa tutti i requisiti previsti. Per non trovare sorprese, è importante anticipare la raccolta di documenti come l’autocertificazione di laurea con esami, il curriculum vitae e la certificazione linguistica B2 o la documentazione che ne attesti l’esonero. Inoltre, se non possiedi i crediti richiesti, dovrai recuperarli con corsi singoli prima dell’immatricolazione.

Titoli ammessi e casi di provenienza estera

Per immatricolarti serve uno dei titoli previsti: laurea triennale, diploma universitario triennale, una laurea dell’ordinamento previgente al DM 3 novembre 1999 n. 509 oppure un titolo di primo livello rilasciato da istituzioni AFAM. Se il titolo è stato conseguito all’estero, è necessario che corrisponda almeno a una laurea triennale: in questi casi la procedura di ammissione può variare e potrebbe essere richiesta la documentazione per l’ingresso in Italia per motivi di studio. Segui la sezione dedicata all’ammissione con titolo internazionale sul sito dell’Ateneo.

Requisiti curriculari e preparazione personale

Per l’a.a. 2026/2027 l’ammissione richiede il possesso di almeno 60 CFU distribuiti tra diversi settori scientifico-disciplinari. Questi includono ambiti aziendali (per esempio SECS-P/07, SECS-P/09), economici (SECS-P/01, SECS-P/05), giuridici (IUS/01, IUS/12) e matematico-statistici (MAT/02, SECS-S/01). Chi non dispone dei crediti necessari dovrà recuperarli con corsi singoli di livello triennale presso questo o altri Atenei prima dell’immatricolazione.

Verifica della preparazione personale

La valutazione della preparazione personale riguarda materie come matematica finanziaria, finanza aziendale, diritto commerciale e statistica. Il Collegio didattico verifica il possesso di conoscenze e competenze tramite la valutazione del curriculum vitae et studiorum, lo svolgimento di una prova scritta e, se necessario, un colloquio orale. Sono previste esenzioni dalla prova scritta per titoli appartenenti a classi specifiche (per esempio L-18, L-33, L-41) o per chi ha un voto di laurea minimo pari a 95/110.

Modalità operative: valutazione, domanda e immatricolazione

La procedura prevede tre fasi principali: 1) valutazione dei requisiti di accesso, 2) compilazione della domanda di immatricolazione online, 3) pagamento della prima rata tramite PagoPA e perfezionamento della pratica da parte del Settore Immatricolazioni entro sette giorni lavorativi dal pagamento. Per l’accesso all’Area riservata è necessario utilizzare credenziali SPID o CIE; chi ha già avuto carriera a Ca’ Foscari può usare matricola e password.

Sessioni di valutazione e scadenze

La verifica dei requisiti è obbligatoria e si svolge in tre finestre: prima sessione con compilazione domanda dal 7 aprile al 4 giugno 2026 (esiti il 25 giugno 2026); seconda sessione dal 6 luglio al 20 agosto 2026 (esiti il 10 settembre 2026); terza sessione dall’1 ottobre al 17 novembre 2026 (esiti il 4 dicembre 2026). Nelle seconde e terze finestre è prevista la possibilità, per chi risulti completo nei requisiti, di ricevere comunicazioni utili per anticipare l’immatricolazione.

Documenti richiesti e casi particolari

Prima di compilare la domanda prepara un’autocertificazione di laurea con esami firmata (o il modello messo a disposizione dall’Ateneo), la certificazione linguistica o i documenti che attestano l’esonero e il curriculum vitae. Le laureande e i laureandi devono sostituire il voto di laurea con la media ponderata degli esami e allegare l’autocertificazione di iscrizione con esami. La mancata attestazione del requisito linguistico B2 al momento dell’immatricolazione impedisce l’iscrizione.

Immatricolazione, riconoscimento CFU e condizioni economiche

Il periodo ordinario di immatricolazione è dall’1 luglio al 30 settembre 2026; è prevista una seconda finestra dall’1 ottobre al 18 dicembre 2026 con una maggiorazione di mora pari a 50,00 euro, salvo casi specifici per laureandi autunnali e studenti di master che conseguono il titolo entro dicembre 2026. Il versamento delle tasse avviene tramite PagoPA e l’immatricolazione si considera perfezionata entro sette giorni lavorativi dal pagamento. La scadenza della seconda rata per chi si immatricola a dicembre è posticipata al 23 dicembre 2026.

Se richiedi il riconoscimento CFU, presenta la relativa richiesta durante la valutazione dei requisiti allegando l’autocertificazione degli esami sostenuti. L’anno di iscrizione viene determinato in base ai crediti riconosciuti: fino a 47 CFU si accede al primo anno; da 48 CFU in su si può essere ammessi al secondo anno. La procedura e la documentazione necessaria sono illustrate nelle sezioni dedicate del sito dell’Ateneo.