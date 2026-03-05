Guida pratica alle criptovalute per pagamenti, wallet e rischi

Criptovalute indica una forma di denaro digitale basata su tecnologie crittografiche e reti distribuite.

Questi sistemi permettono la registrazione e il trasferimento di valore senza un’autorità centrale. L’articolo spiega i principi tecnici che ne garantiscono funzionamento, gli strumenti per detenere e trasferire asset digitali e le applicazioni più diffuse, come i pagamenti transfrontalieri e il risparmio in economie instabili. Nella sua esperienza alla Deutsche Bank, Marco Santini sottolinea che i numeri parlano chiaro: la maturazione delle infrastrutture e della compliance condiziona l’adozione. Chi lavora nel settore sa che la sicurezza dipende dalla qualità della crittografia e dalle pratiche di due diligence degli operatori. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e suggerimenti concreti per chi si avvicina a questo settore, privilegiando termini tecnici e metriche utili per valutare rischi e opportunità.

Che cosa sono le criptovalute e come si usano

Con il termine criptovaluta si indica un’unità di valore registrata e trasferita tramite una blockchain, un registro distribuito e consultabile pubblicamente. A differenza del denaro tradizionale, dove una banca o un intermediario centralizzato registra le operazioni, nelle reti cripto la validazione delle transazioni è ripartita tra più partecipanti. La titolarità di un importo è dimostrata da una chiave privata, una stringa crittografica che autorizza le firme digitali per i trasferimenti. Chi detiene la chiave controlla l’accesso ai fondi: la perdita della chiave comporta l’impossibilità di recupero tramite un’autorità centrale. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini sottolinea che questo modello trasferisce la responsabilità della custodia dall’istituzione al singolo utente; chi lavora nel settore sa che ciò modifica profondamente le dinamiche di liquidity e gestione del rischio.

Tipologie di asset e loro peculiarità

La decentralizzazione trasferisce il controllo dall’istituzione al singolo utente e influisce sulla liquidity e sulla gestione del rischio. Nella mia esperienza in Deutsche Bank, la diversificazione degli strumenti rimane la principale difesa contro l’incertezza dei mercati.

Le criptovalute differiscono per funzione e struttura. Alcuni asset hanno un’offerta limitata e sono pensati come riserva di valore. Altri sono progettati per consentire trasferimenti rapidi o per alimentare ecosistemi di applicazioni decentralizzate.

Un capitolo a parte riguarda le stablecoin, ovvero token ancorati a valute fiat con l’obiettivo di ridurre la volatilità. Le stablecoin facilitano i pagamenti e la liquidità, ma comportano rischi legati alla collateralizzazione e alla governance del progetto.

Infine, alcuni token offrono opportunità di rendimento attraverso meccanismi come lo staking o i prestiti decentralizzati. Chi lavora nel settore sa che questi strumenti richiedono un’analisi di due diligence su smart contract, modelli di incentivazione e potenziale rischio di controparte.

Come le blockchain convalidano le transazioni

Il passaggio dalle tipologie di asset alla convalida delle operazioni richiede una spiegazione tecnica e pratica. Le reti distribuite raggiungono l’accordo sullo stato del registro tramite meccanismi di consenso che definiscono chi può aggiungere nuovi blocchi. Questi protocolli rendono economicamente e tecnicamente oneroso modificare la storia delle transazioni.

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, chi lavora nel settore sa che la sicurezza di un registro digitale dipende da più fattori. Blockchain indica una struttura composta da blocchi collegati che contengono transazioni e riferimenti al blocco precedente. I sistemi adottano vari algoritmi di consenso, come proof of work e proof of stake, che bilanciano il costo delle operazioni con la decentralizzazione e la scalabilità.

I numeri parlano chiaro: la robustezza del consenso influisce sulla liquidity e sul rischio operativo degli asset digitali. Dal punto di vista regolamentare, la scelta del protocollo condiziona i requisiti di compliance e la due diligence sugli smart contract. Per gli investitori alle prime armi, la comprensione di questi meccanismi è fondamentale per valutare il profilo di rischio di un progetto.

Proof of work e proof of stake

Per gli investitori alle prime armi, la comprensione dei meccanismi di consenso rimane cruciale per valutare il rischio di un progetto. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che i numeri parlano chiaro: i costi energetici e la concentrazione della potenza di calcolo influenzano la sicurezza economica delle reti.

Il Proof of work identifica i validatori attraverso la risoluzione di problemi computazionali. Chi risolve il problema aggiunge il blocco successivo e riceve una ricompensa, ma il processo comporta un consumo elevato di energia. Il Proof of stake, invece, seleziona i validatori in base allo staking di monete come garanzia: comportamenti scorretti possono essere puniti con penalità economiche. Chi lavora nel settore sa che entrambi i modelli riducono la probabilità di frodi su reti consolidate, ma presentano profili di rischio e impatti ambientali distinti.

Wallet: conservare e usare le criptovalute

Wallet indica lo strumento che consente di interagire con una blockchain conservando la chiave privata e firmando le transazioni. I wallet si differenziano per livello di sicurezza e per praticità d’uso. Esistono dispositivi hardware, applicazioni per smartphone e servizi custodial forniti dagli exchange. La scelta deve riflettere l’uso previsto: conservazione a lungo termine, operatività quotidiana o gestione per conto di terzi.

Marco Santini, ex Deutsche Bank, osserva che chi lavora nel settore sa che la scelta del wallet incide direttamente sul profilo di rischio. Per la conservazione a lungo termine, il modello hardware offre maggiore isolamento dalle reti online. Per le operazioni frequenti, le applicazioni mobile privilegiano la convenienza a scapito della massima protezione.

I numeri parlano chiaro: la perdita o la compromissione della chiave privata comporta la perdita definitiva dei fondi. Dal punto di vista regolamentare, la distinzione tra wallet non custodial e custodial determina obblighi di due diligence e compliance per gli operatori che gestiscono asset altrui. In ottica pratica, la scelta dovrebbe bilanciare security e accessibilità in base all’orizzonte d’investimento.

Wallet hardware, software, custodial e non custodial

La scelta del wallet incide direttamente su sicurezza e fruibilità degli asset digitali. Per gli investitori con orizzonti pluriennali o somme rilevanti, i wallet hardware rappresentano la soluzione preferibile. Conservano le chiavi in un dispositivo isolato dalla rete e riducono la superficie d’attacco esposta a malware e phishing.

I wallet software installati su telefono o desktop offrono praticità per operazioni ricorrenti. Tali soluzioni facilitano i pagamenti quotidiani ma espongono le chiavi al rischio del dispositivo. Chi lavora nel settore sa che aggiornamenti regolari e buon hygiene digitale riducono, ma non annullano, questi rischi.

I wallet con custodia affidano la gestione delle chiavi a terze parti. Custodial significa che un intermediario conserva l’accesso agli asset, semplificando l’esperienza utente. Tuttavia introduce un rischio di controparte e dipendenza dalla compliance e dalla solidità operativa del custode.

I wallet senza custodia lasciano pieno controllo all’utente. Non custodial implica responsabilità diretta per backup, protezione delle chiavi e recupero. Per molti giovani investitori questa opzione offre maggiore sovranità, ma richiede competenze di sicurezza e procedure di due diligence personale.

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che la scelta migliore bilancia esigenze di security e accessibilità. I numeri parlano chiaro: il trade-off si valuta in termini di rischio di controparte e superficie d’attacco. Dal punto di vista regolamentare, le istituzioni stanno cercando standard che riducano i rischi senza penalizzare l’usabilità.

Per la fase operativa, la strategia più prudente combina soluzioni: usare un wallet hardware per riserve a lungo termine e un wallet software per volumi operativi limitati. Un ultimo sviluppo atteso riguarda l’introduzione di standard di interoperabilità e certificazione dei custodi, destinati a migliorare la tutela degli utenti.

Usi pratici e principali rischi

Le criptovalute sono impiegate soprattutto per trasferimenti internazionali rapidi e per pagamenti verso fornitori in Paesi con servizi bancari limitati. In alcuni contesti di alta inflazione gli investitori ricorrono alle stablecoin per preservare il potere d’acquisto. Stablecoin indica token progettati per mantenere un valore ancorato a un asset o a una valuta fiat.

Tuttavia, i rischi restano concreti. La volatilità dei prezzi può erodere rapidamente il valore di un portafoglio. Frodi, phishing e vulnerabilità delle piattaforme espongono a perdite definitive. Inoltre, il quadro normativo rimane variegato e incide su obblighi fiscali e requisiti di compliance.

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che chi lavora nel settore riconosce l’importanza della due diligence e della gestione della liquidity per limitare il rischio operativo. Dal punto di vista regolamentare, la priorità resta l’armonizzazione delle norme e la certificazione dei custodi.

I numeri parlano chiaro: la diffusione delle tecnologie di custodia e dei meccanismi di assicurazione delle piattaforme determinerà la capacità del mercato di attrarre investitori retail. Si attende l’implementazione di standard di interoperabilità e certificazione dei custodi come sviluppo rilevante per la tutela degli utenti.

Consigli pratici per i principianti

Per iniziare in sicurezza è consigliabile operare con importi limitati mentre si acquisisce esperienza. Scegliere fornitori con solida reputazione riduce il rischio di controparte. Attivare l’autenticazione a due fattori e conservare le frasi seed offline protegge dagli accessi non autorizzati. Verificare sempre gli indirizzi prima di inviare fondi e annotare le transazioni per adempiere agli obblighi fiscali e di compliance. Marco Santini, ex Deutsche Bank, sottolinea che la due diligence sui servizi e la documentazione contabile facilitano eventuali verifiche normative.

Come possono aiutare i provider di pagamento

I provider professionali consentono a imprese e professionisti di accettare criptovalute e stablecoin convertendole immediatamente in valuta locale, riducendo l’esposizione alla volatilità. I servizi integrano strumenti antifrode e funzioni per la riconciliazione contabile, utili per la contabilità aziendale e per la rendicontazione fiscale. Inoltre supportano pagamenti online e in presenza e facilitano l’espansione internazionale grazie al supporto per più metodi di pagamento e valute. Dal punto di vista regolamentare, la scelta del provider deve includere controlli KYC e meccanismi di reporting adeguati.

La scelta del provider, dopo i controlli KYC e i meccanismi di reporting, deve comprendere procedure chiare di custodia e controllo operativo. Devono essere valutati strumenti di custodia a chiavi distribuite, l’affidabilità degli exchange e i processi di due diligence sui partner.

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che chi lavora nel settore sa che la gestione dei rischi passa da processi ripetibili e auditabili. I numeri parlano chiaro: la solidità dei processi operativi e la compliance riducono lo spread di rischio tra servizi regolamentati e offerta non regolamentata. Dal punto di vista regolamentare, la tendenza è verso maggiore supervisione e trasparenza, elemento che può facilitare un’adozione più sicura da parte dei piccoli investitori.