Scopri la struttura e le attività di Hang Lung Group, la holding che controlla negozi, uffici e abitazioni in Cina e Hong Kong.

Fondata più di sessant’anni fa, Hang Lung Group Ltd. è una realtà che si colloca al crocevia tra sviluppo immobiliare e gestione patrimoniale. La società, con sede principale a Hong Kong, ha costruito un modello di business basato su due pilastri complementari: il leasing di spazi commerciali e residenziali, e la vendita di nuove proprietà. Grazie a questa duplice strategia, il gruppo è riuscito a mantenere una presenza significativa sia nella metropoli asiatica che nel più ampio mercato della Cina continentale.

Origini, fondatore e diffusione geografica

Il nome Hang Lung Group nasce dal visionario Chan Tseng Hsi che il 13 settembre 1960 dà vita a un nuovo tipo di holding di investimento. La scelta di stabilire la sede a Hong Kong ha consentito all’azienda di beneficiare di un ambiente finanziario dinamico e di una posizione strategica per l’espansione verso la Cina continentale. Oggi la presenza geografica dell’impresa si concentra su due aree chiave: le principali città cinesi e la città madre, Hong Kong, dove gestisce una rete di immobili diversificata comprendente negozi al dettaglio, uffici amministrativi, abitazioni e strutture di parcheggio.

Le operazioni di leasing immobiliare

Il segmento Property Leasing rappresenta la spina dorsale del portafoglio di Hang Lung Group. Attraverso contratti di locazione a medio-lungo termine, la società offre a imprese nazionali e internazionali la possibilità di occupare spazi premium in zone ad alta densità commerciale. Il portafoglio immobiliare è composto per la maggior parte da negozi al dettaglio situati in centri urbani, uffici di classe A, abitazioni di lusso, appartamenti serviti e ampie aree di parcheggio. Tutto il patrimonio è distribuito fra la Cina continentale e Hong Kong, garantendo così una diversificazione geografica e di settore che riduce il rischio di concentrazione.

Tipologie di asset presenti nel portafoglio

Tra gli asset più rappresentativi troviamo centri commerciali di grandi dimensioni, torri direzionali con view panoramiche sulla skyline di Hong Kong, complessi residenziali con servizi di concierge e spazi di parcheggio automatizzati. Ogni tipologia è gestita con un approccio orientato alla massimizzazione del rendita da locazione e alla valorizzazione dell’esperienza dell’inquilino. La strategia di leasing prevede anche l’adeguamento periodico dei canoni in base all’andamento del mercato, mantenendo la competitività dell’offerta rispetto a soggetti concorrenti.

Sviluppo e vendita di immobili commerciali

Il segmento di Property Sales di Hang Lung Group si occupa della progettazione, della costruzione e della successiva commercializzazione di immobili destinati principalmente al mercato commerciale. Grazie a un team di architetti e urbanisti esperti, l’azienda sviluppa progetti su misura per le esigenze delle imprese, con particolare attenzione a criteri di sostenibilità e a soluzioni tecnologiche avanzate. Una volta completati, gli edifici vengono messi in vendita sia a investitori istituzionali che a singoli acquirenti, con un focus sulla creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.

L’approccio di vendita è strettamente legato all’analisi delle tendenze di mercato in Cina continentale e a Hong Kong, permettendo a Hang Lung di anticipare la domanda di spazi commerciali in aree emergenti. La combinazione di un solido portfolio di leasing e di un’attività di sviluppo immobiliare consente al gruppo di offrire soluzioni integrate, dal possesso dell’immobile alla gestione operativa, favorendo così la fidelizzazione dei clienti.

Strategia di crescita e prospettive future

Guardando al futuro, Hang Lung Group punta a consolidare la propria posizione nei mercati già consolidati, mentre esplora nuove opportunità di espansione in città di secondo livello della Cina. L’azienda sta inoltre investendo in tecnologie di proptech per ottimizzare la gestione degli immobili, migliorare l’efficienza energetica e offrire servizi digitali agli inquilini. Questo percorso di innovazione è concepito per mantenere alta la redditività del leasing immobiliare e per creare valore aggiunto nelle operazioni di sviluppo e vendita di nuove proprietà.