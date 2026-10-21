Sanur combina tranquillità, acque calme e un mercato immobiliare stabile, ideale per chi cerca rendimenti costanti senza l’effervescenza di Canggu.

Nel panorama balinese, Sanur è spesso trascurata a favore di hotspot come Canggu o Seminyak. Tuttavia, nel 2026 il suo mercato immobiliare si distingue per una stabilità che rende l’area particolarmente appetibile per gli investitori che preferiscono rendimenti costanti a velocità di crescita esplosive. La zona, sviluppata decenni prima di Kuta, ha mantenuto un tessuto urbano a bassa densità grazie a normative sull’altezza degli edifici, conservando un’atmosfera rilassata e una forte vocazione residenziale.

Sanur: un mercato immobiliare consolidato e poco affollato

Il valore di Sanur risiede nella sua combinazione di fattori naturali e regolamentari. La lunga barriera corallina che protegge il litorale genera acque quasi sempre calme, rendendo la spiaggia ideale per famiglie e pensionati. Allo stesso tempo, le restrizioni sull’altezza degli edifici hanno limitato l’offerta di nuove costruzioni ad alta densità, creando una scarsità artificiale che sostiene il valore degli immobili esistenti. Questo contesto ha favorito una base di domanda più stabile e meno soggetta alle fluttuazioni stagionali tipiche dei quartieri orientati alla vita notturna.

Vantaggi naturali e regolamentari

Le acque tranquille di Sanur sono un vero punto di differenziazione rispetto a Canggu o Uluwatu, dove le onde sono più potenti. Inoltre, il porto locale è il principale punto di partenza per i traghetti verso Nusa Penida e Lembongan, generando un flusso continuo di turisti di transito che alimenta la domanda di affitti brevi. Parallelamente, la normativa sull’altezza delle costruzioni, originariamente introdotta per preservare la vista dei templi costieri, è diventata un vantaggio strutturale per gli investitori, poiché limita l’espansione dell’offerta e preserva il valore di mercato.

Dati di performance per il 2026

Secondo le stime più recenti, la rivalutazione annuale delle proprietà a Sanur si aggira tra il 6% e il 10%, mentre il rendimento locativo lordo varia dall’8% al 12%. Il tasso medio di occupazione per le ville gestite dal punto di vista locativo si colloca tra il 60% e il 72%, a seconda della zona. I prezzi di ingresso per una villa in regime di locazione partono da 130.000 USD fino a 350.000 USD, mentre le unità fronte mare raggiungono valori oltre i 500.000 USD. I contratti di locazione standard prevedono una durata di 25-30 anni, estendibile fino a un massimo di 80 anni.

Le tre microzone di Sanur e le loro potenzialità

Nord Sanur (area Sindhu)

Questa porzione è la più vivace, vicina al mercato notturno di Sindhu e a una concentrazione elevata di ristoranti e boutique. Gli investitori orientati agli affitti brevi trovano qui una clientela costante, grazie al grande passaggio pedonale sul lungomare. I prezzi di affitto giornalieri oscillano fra 90 USD e 200 USD, con un tasso di occupazione medio del 65-72%.

Centro Sanur (zona Tamblingan)

Il cuore commerciale ospita la maggior parte degli hotel, i centri immersioni e il terminal dei traghetti per le Nusa vicine. La centralità rende la zona adatta sia a locazioni a breve termine che a contratti più lunghi, con tariffe giornaliere comprese tra 80 USD e 180 USD e un’occupazione del 62-70%.

Sud Sanur (Mertasari)

Questa parte è più residenziale, con spiagge più ampie e una concentrazione di expat e pensionati. Qui i rendimenti sono leggermente più bassi (70-150 USD al giorno) ma l’occupazione è stabile, ideale per investitori interessati a redditi da locazione a lungo termine e a una community più tranquilla.

Sanur versus Nusa Dua: differenze pratiche

A circa 30 minuti di auto a sud, Nusa Dua è un’enclave turistico pianificata dagli anni ’70, caratterizzata da resort di lusso e infrastrutture più curate. Le spiagge sono altrettanto protette, ma i prezzi d’ingresso sono leggermente più alti, partendo da 550.000 USD per una proprietà fronte mare. I rendimenti rimangono nella stessa fascia dell’8-12%, ma la clientela è più orientata al turismo di alto livello.

Come acquistare: forme giuridiche a disposizione

Gli investitori stranieri non possono detenere il titolo di Hak Milik. Le due opzioni più diffuse sono il Hak Sewa un contratto di locazione di 25-30 anni rinnovabile fino a 80 anni, e la costituzione di una PT PMA con titolo di HGB che fornisce un diritto di proprietà quasi equiparabile a quello indonesiano. Entrambe le soluzioni sono riconosciute in tutta Bali e garantiscono la possibilità di affittare a terzi, purché sia ottenuta la licenza di locazione (Pondok Wisata o equivalente).

Rendimenti, occupazione e principali rischi

I dati più recenti indicano tariffe medie giornaliere di 90 USD a nord, 80 USD al centro e 70 USD a sud, con rendimenti lordi compresi tra il 10% e il 8% a seconda della zona. I costi di gestione sono più contenuti rispetto a Canggu, poiché gli affitti a lungo termine implicano minori turnover e spese di pulizia. Tuttavia, è fondamentale verificare la zonazione KKPR tramite il portale OSS, accertarsi del rispetto dei limiti di altezza e confermare la disponibilità della licenza di locazione. La distanza dal polo commerciale di Canggu può rendere più complessa la ricerca di fornitori e personale di gestione.

Chi preferisce puntare su massimi rendimenti a breve termine potrebbe trovare alternative più dinamiche, ma chi cerca sicurezza e una crescita sostenibile troverà in Sanur un’opportunità difficile da eguagliare.