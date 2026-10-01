Disoccupazione Italia a 6,2%, sopra la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia ad agosto 2026 è al 6,2%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è superiore di 0,1 punti alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 6,1%.
Rispetto al mese precedente, il tasso italiano è aumentato di 0,2 punti, passando dal 6% di luglio al 6,2% attuale. Questo incremento colloca l’Italia leggermente al di sopra della media europea, con un divario di 0,1 punti.
Il dato indica una lieve peggioramento della situazione occupazionale in Italia rispetto al mese precedente, mantenendo tuttavia un allineamento sostanziale con la media dell’Unione Europea. Non sono presenti elementi che suggeriscano trend significativi di divergenza o convergenza rispetto agli altri paesi membri.