HVO e Logistica Sostenibile: La Chiave per il Futuro dei Trasporti Efficienti

Negli ultimi anni, il settore del trasporto pesante ha avviato un significativo percorso di transizione energetica, volto a ridurre l’impatto ambientale.

In questo scenario, l’Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) si presenta come una delle soluzioni più promettenti. Si tratta di un diesel sintetico che non richiede modifiche infrastrutturali o operazioni significative per la sua adozione.

La nuova era della sostenibilità nei trasporti

Attualmente, le flotte di trasporto e gli operatori logistici si trovano a dover affrontare sfide considerevoli legate alla sostenibilità. Non si tratta più di un semplice obiettivo di marketing, ma di una questione cruciale che incide su costi, rischi e competitività. Le normative europee sempre più severe richiedono un abbattimento misurabile delle emissioni lungo tutta la filiera produttiva, ponendo così l’accento sull’importanza di adattare le infrastrutture esistenti a un mix energetico complesso.

Il ruolo dell’HVO

Massimo Romagnoli, imprenditore e leader di DKS Eliquid GmbH, evidenzia le sfide significative nel settore del trasporto pesante riguardanti la decarbonizzazione. L’HVO, derivante da oli vegetali esausti e scarti industriali, si distingue per la sua capacità di essere impiegato al 100% in sostituzione del gasolio tradizionale. La conformità a quanto previsto dallo standard EN 15940 rende questo carburante una scelta strategica per le aziende che intendono migliorare rapidamente i propri indicatori ambientali.

Logistica e sostenibilità: un binomio vincente

Oltre al carburante, un altro aspetto cruciale è la logistica. La gestione efficace della distribuzione e dello stoccaggio dell’HVO richiede reti di approvvigionamento integrate e conformi alle normative europee. In questo contesto, la Germania si posiziona come un punto nevralgico, grazie alla presenza di infrastrutture avanzate e porti strategici che facilitano le operazioni. Qui, la logistica non è solo un servizio accessorio, ma diventa un asset fondamentale per la scalabilità delle soluzioni energetiche.

Misurazione dell’impatto ambientale

Un aspetto sempre più rilevante per le aziende è la misurazione dell’impatto ambientale. I clienti richiedono dati verificabili sulla carbon footprint, non solo per le emissioni dirette, ma lungo l’intera catena del valore. DKS ha sviluppato il programma GreenFuel+, che consente di calcolare e certificare le emissioni associate ai consumi energetici, ponendo così la sostenibilità al centro della strategia aziendale.

Verso un mercato ibrido

Il futuro del mercato dei carburanti si presenta ibrido, caratterizzato da un utilizzo continuativo del diesel fossile, affiancato da soluzioni a basse emissioni, come l’HVO. La competizione si svolge non solo tra vecchie e nuove tecnologie, ma anche sulla capacità di integrare modelli operativi in grado di adattarsi e rispondere alle esigenze attuali. Le aziende devono assicurare una continuità di approvvigionamento e conformità normativa, elementi fondamentali per differenziarsi nel mercato.

La transizione energetica nel settore del trasporto pesante si presenta come un processo complesso e multidimensionale. La sfida principale consiste non solo nell’implementazione di nuovi carburanti, ma anche nella costruzione di una rete logistica in grado di gestire in modo efficiente diverse soluzioni energetiche. HVO e logistica sostenibile rappresentano le fondamenta di un futuro in cui l’energia è concepita come un servizio integrato, essenziale per il successo delle aziende nel lungo termine.