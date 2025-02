Un incontro significativo all’Accademia della Guardia di Finanza

Sabato mattina, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, ha fatto il suo primo incontro a Bergamo presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Durante questo evento, ha avuto l’opportunità di dialogare con una rappresentanza di allievi ufficiali, affrontando temi cruciali riguardanti il ruolo diplomatico della Chiesa nel contesto attuale. L’incontro è stato introdotto da Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo, il quale ha sottolineato l’importanza della diplomazia vaticana nel promuovere la pace e la giustizia nel mondo.

Il ruolo della diplomazia vaticana nella costruzione della pace

Il cardinale Parolin ha evidenziato che la Santa Sede è chiamata a confrontarsi con posizioni diverse per cercare ogni possibile via verso la pace. Ha affermato: “L’essenza dell’opera della diplomazia vaticana consiste nell’instaurare il dialogo: l’unità nella differenza è il metodo con il quale agisce la diplomazia della Santa Sede per costruire la pace”. Questa affermazione ha suscitato un dibattito tra gli allievi, che hanno posto domande su vari argomenti, tra cui le relazioni tra la Chiesa e potenze globali come gli Stati Uniti e la Cina, nonché il ruolo dell’Unione Europea e i flussi migratori.

Il processo di pace in Ucraina e la celebrazione episcopale

Parlando del conflitto in Ucraina, il cardinale ha espresso la sua preoccupazione per l’assenza del paese al tavolo delle trattative, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e sincero tra tutte le parti coinvolte. La visita a Bergamo ha incluso anche la celebrazione per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi, nominato da Papa Francesco Arcivescovo. Durante la cerimonia, il cardinale ha espresso il suo pensiero e la sua preghiera per la salute del Santo Padre, evidenziando il ruolo di monsignor Bravi come “strumento di pace” tra la Santa Sede e le chiese locali.

Attività e impegni futuri del cardinale Parolin

Il cardinale Parolin ha proseguito la sua visita con una serie di incontri significativi, tra cui la celebrazione della Messa a Sotto il Monte, luogo di nascita di Papa Giovanni XXIII. La sua presenza a Bergamo ha rappresentato un momento di grande gioia e significato, soprattutto in un anno caratterizzato dal Giubileo della Speranza. La visita si è conclusa con un gesto di attenzione verso i più fragili, con la visita a Casa Amoris Laetitia, una struttura residenziale per bambini con disabilità gravi.