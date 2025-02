in

Il progetto di educazione alla legalità economica

Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” è un’iniziativa fondamentale promossa dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in collaborazione con gli istituti scolastici di tutta Italia. Questo programma, che prosegue anche per l’anno scolastico 2024/2025, si propone di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sui temi della legalità economica e della responsabilità civica. Attraverso incontri tematici, gli studenti hanno l’opportunità di apprendere l’importanza del rispetto delle regole in ambito economico e fiscale.

Incontri nelle scuole: un’opportunità di apprendimento

Recentemente, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cerignola hanno visitato l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Pavoncelli” e l’Istituto Comprensivo “Pavoncelli” di Cerignola. Durante questi incontri, circa 150 studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire temi cruciali come la sicurezza economico-finanziaria e i benefici della legalità per l’intera comunità. Il Comandante della Compagnia ha illustrato le principali attività della Guardia di Finanza, evidenziando il contrasto all’evasione fiscale e alle frodi, nonché il ruolo attivo che i giovani possono avere nella costruzione di un sistema economico più equo e trasparente.

Attività pratiche e coinvolgimento degli studenti

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, i finanzieri hanno presentato esempi pratici di operazioni svolte nel contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Inoltre, è stata dedicata particolare attenzione alla lotta contro i traffici illeciti, con un focus sull’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La partecipazione delle unità cinofile della Compagnia di Manfredonia ha aggiunto un elemento pratico all’incontro, con dimostrazioni di controlli antidroga su bagagli, suscitando grande interesse tra gli studenti.

Un impegno costante per la legalità

Questa iniziativa rappresenta un chiaro esempio dell’impegno della Guardia di Finanza non solo nel contrasto agli illeciti economici, ma anche nella formazione di una cittadinanza più consapevole. Educare i giovani alla legalità economica è fondamentale per garantire un futuro in cui le libertà economiche siano tutelate e rispettate. Attraverso questi incontri, la Guardia di Finanza si propone di instillare nei giovani valori di responsabilità e rispetto delle regole, contribuendo così a costruire una società più giusta e equa.